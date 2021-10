Augsburger Medienkunst-Festival lab30 startet mit Jubiläumsprogramm

Das Augsburger Festival feiert seine nunmehr zwanzigste Ausgabe. Den Auftakt gibt eine wirbelnde Installation im Textilmuseum. Was Besucher außerdem erwartet.

Eine rotierende Choreografie, ein Tanz kinetischer Skulpturen. Wie ein Derwisch, ein Drehtanz-Künstler, bewegen sich die Figuren, mal wild und aufbegehrend, mal langsam und schüchtern. Sie können sich stundenlang drehen, schweben beinahe unbegrenzt – solange sie an eine Steckdose angeschlossen sind. Die Idee zu seinem Projekt, sagt Amir Youssef, sei entstanden, als er sich immer mehr verdeutlicht habe, wie sehr und zunehmend nachbarschaftliche Beziehungen in Großstädten in den Hintergrund rückten. Uns so ist „Floating Spaces – Lost Paradise“ auch eine Choreografie der Einsamkeit, eine Offenbarung der Werte der sozialen Eingliederung und Integration. Umgeben von schweren Perlenketten, Cordanzügen aus den 1920er Jahren oder Schurwoll-Smokings von 1968 tritt das Projekt in einen Dialog mit den Exponaten des Textilmuseums. Ein aufregendes Arrangement.

Youssefs Installation gibt den Startschuss für das lab30-Festival 2021 – es ist in diesem Jahr ein besonderes. Zum einen, weil sich das stetig wachsenden Medienkunstfestivals heuer zum 20. Mal jährt. Aber auch, weil lange nicht klar war, ob, und wenn ja, wie es überhaupt würde stattfinden können.

lab30 musste im vergangenen Jahr abgesagt werden

Nachdem lab30 im vergangenen Jahr ausfallen musste – die Pandemie machte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung – sollte es im März dieses Jahres einen neuen Termin geben. Doch auch dieser musste verschoben werden, wieder aufgrund der unsicheren Corona-Lage. „Jetzt haben wir so geplant und organisiert, dass das Festival selbst dann stattfinden kann, wenn die Krankenhausampel auf Rot springen sollte“, sagt Festival-Leiterin Barbara Friedrichs.

Um Abgesagtes nachzuholen, geht das Augsburger Kunstlabor heuer als erweiterte Doppelausgabe an den Start. An drei statt an einem Wochenende können Besucher Medienkunst an angestammten aber auch neuen Orten entdecken. Das Motto lautet „Back To The Future!“, die Jubiläumsausgabe soll zurückführen auf die Ursprünge, aber auch einen Blick in die Zukunft gewähren.

Das erwartet Besucherinnen und Besucher beim diesjährigen lab30-Festival

Zu Beginn erwarten die Besucher und Besucherinnen Buchvorstellungen, Konzerte, die Augsburger Light Nights und eine Nachtwanderung. Die Münchner Ben Begler und Thomas Geiss präsentieren an diesem Samstag in der Oberhauser Kirche St. Thaddäus eine raumfüllende Licht- und Klanginstallation.

Weiter geht es am Wochenende vom 28. bis zum 31. Oktober, unter anderem mit Klangkunst im Apparatehaus und Projektionen im Gaswerk. Außerdem wird es im Abraxas-Theater wieder eine „Elektrokonferenz“ geben, Jamsessions im Bereich experimenteller und elektronischer Klangerzeugung. Das Kulturhaus Abraxas bleibt ganz allgemein auch beim 20. Augsburger Kunstlabor das Zentrum des Festivals. Dort präsentiert sich die große Jubiläumsausstellung mit Exponaten aus der internationalen Medienkunstszene ebenso wie das Konzertprogramm an den Abenden und das Workshop-Programm am Wochenende. Zum großen Abschluss am 6. November wird Robert Henke, eine internationale Größe der Klangkunstszene, mit fünf ferngesteuerten Commodore CBM 8032-Computern auf der Bühne Klänge und Grafiken erzeugen.

Wo es Tickets für lab30 in Augsburg gibt

„Wir freuen uns auf das Festival, auf diese schöne Herausforderung nach den Lockdowns“, sagt Friedrichs. Damit der Ablauf reibungslos funktioniere, bittet Friedrichs, Karten wenn möglich frühzeitig im Vorverkauf zu erwerben.

Tickets für das Lab30-Festival gibt es nur im Vorverkauf. Für den Besuch der Medienkunst-Ausstellung müssen feste Zeitfenster gebucht werden, für die Konzerte und Performances gibt es in diesem Jahr fest zugewiesene Plätze. Karten gibt im Netz zu kaufen oder aber an Reservix-Vorverkaufsstellen, etwa der Bürgerinfo am Rathausplatz.

