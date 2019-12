vor 24 Min.

Verse, die unter falschem Namen erschienen sind

Unter den Gedichten des Augsburgers Wolfgang Bächler fand eine Antiquarin auch vier Poeme von Wolfgang Kunz.

Von Günter Ott

Wer kennt Wolfgang Bächler? Wer hat Gedichte des Augsburger Lyrikers (1925–2007) gelesen? Die Antwort: Es sind zu wenige. Und es könnten, es sollten viel mehr sein. Immerhin liegen seit 2012 im Fischer Verlag Bächlers „Gesammelte Gedichte“ vor (396 S., 17 ¤), angefangen vom ersten, 1950 im Bechtle Verlag erschienenen Band „Die Zisterne“ bis hin zu Versen aus dem Nachlass. Eine verdienstvolle Edition, herausgegeben von Jürgen Hosemann und Bächlers Nichte Katja.

Ein philologischer Krimi

Und doch wirft die Publikation noch einmal die Frage auf: Wer kennt Bächler? Abgedruckt sind nämlich unter „Verstreut veröffentlichte Gedichte“ vier Beispiele, die nicht von Bächler stammen! Den Beweis erbringt Barbara Woeste, Germanistin und Inhaberin des Augsburger Antiquariats Lesekauz.

Der philologische Krimi beginnt im Februar 2019 im Münchner Lyrik Kabinett mit Vorträgen, Lesungen und Gesprächen zum Motto „Ein Tag für Wolfgang Bächler“. Wir haben berichtetet. Dies tat auch die Süddeutsche Zeitung, wobei Sabine Reithmaier ihre Würdigung mit folgendem – im Verlauf der Tagung zitierten – Gedicht eröffnete:

Vögel brauche er, Fische

mit Menschen aber

habe er’s schwer

Nicht, daß er nicht

grün sein ließe

Wiesen und Bäume

Wer aber verstünde

das Vereisen der Seen

mitten im Sommer?

Ausbrechen

in die Freiheit des Schweigens

Das wär’s...

Als Barbara Woeste diese Zeilen las, war sie augenblicklich alarmiert. Denn hier wurde etwas als Bächler ausgegeben, was nicht von Bächler ist. Möglich wurde diese falsche Zuschreibung nicht zuletzt dadurch, dass obige Zeilen in Bächlers „Gesammelten Gedichten“ bei Fischer auf Seite 349 aufgeführt sind, unter dem Titel „Vögel brauche er“.

Den Namen des tatsächlichen Autors hatte die Antiquarin sogleich parat. Es ist Wolfgang Kunz (mit dessen Nachlass sie betraut ist). Zum Beweis legt sie die Zeitschrift Neue Rundschau (ebenfalls bei Fischer) vor, den 99. Jahrgang 1988, Heft 4 – versehen überdies mit einer persönlichen Widmung von Wolfgang Kunz vom 24. November 1989. Ebendort sind auf den Seiten 82 bis 85 folgende Kunz-Gedichte nachzulesen: „Unbekannter Soldat“, „Die Frau von nebenan“, „Kartenlesend“ und „Wolfgang Bächler“. Alle vier stehen (wenn auch in anderer Reihenfolge), als Werke Bächlers aufgeführt, in der Fischer-Edition.

Wie kam es zu dieser Urheberrechtsverletzung? Gewiss nicht aus böser Absicht, zumal wenn man das chaotische Durcheinander in Bächlers Münchner Dachwohnung in der Steinheilstraße vor Augen hat. Barbara Woeste war selbst einmal vor Ort, deswegen kann sie sich die Schwierigkeiten lebhaft vorstellen, die mit der Gedicht-Herausgabe verbunden waren.

Wolfgang Kunz (1945–2006), von 1979 bis 1989 Dramaturg an den Städtischen Bühnen Augsburg (unter den Intendanten Rudolf Stromberg und Helge Thoma), danach von 1990 bis 1992 erster Literaturbeauftragter der Stadt Augsburg, hatte guten persönlichen Kontakt zu Bächler. In dessen Nachlass in der Münchner Monacensia findet sich auch ein handschriftlicher Brief Bächlers an Kunz. Gut möglich, dass Kunz dem Dichter die besagten vier Gedichte als Typoskript geschickt und zugeeignet hat und dass sie später in dem nachgelassenen Papierwust versehentlich Bächler zugeschrieben wurden...

Eines aber befremdet Barbara Woeste doch sehr. Die Verse „Vögel brauche er“ hat Wolfgang Kunz nämlich unter dem Titel „Wolfgang Bächler“ publiziert. Dass ein Autor seinen vollen Namen über ein Gedicht setzt und dieses in indirekter Rede wiedergibt, das hätte bei den Herausgebern als philologischer Weckruf ankommen müssen, sagt die Antiquarin. Ein bisschen kamen sie ja wohl doch ins Grübeln: Denn während sie drei Kunz-Titel wörtlich übernommen haben, strichen sie „Wolfgang Bächler“ aus der Überschrift und nahmen den Gedichtanfang als Hilfstitel.

Was folgt aus alledem? Barbara Woeste hat vier Briefe losgeschickt – an den Fischer Verlag, das Lyrik Kabinett, die Monacensia und an die SZ-Autorin. Nur einer hat geantwortet: Holger Pils, Leiter des Münchner Lyrik Kabinetts. Er schreibt unter anderem: „Sie haben einen philologischen Irrtum aufgeklärt.“ Und: „Wir werden diese Kenntnis bei der weiteren Beschäftigung mit Wolfgang Bächler berücksichtigen.“

Tut dies in absehbarer Zeit auch der Fischer Verlag? Etwa mit einem der Gedicht-Ausgabe beigelegten Errata-Zettel?

Themen folgen