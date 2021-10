Versteigerung

12.10.2021

Mit einem Trumpf aus Augsburg: Der Herbst im Auktionshaus Rehm

Plus Das Auktionshaus Rehm versteigert in seiner Herbstauktion auch Stücke aus Augsburg - zum Beispiel aus Silber. Was Sammler diesmal ersteigern können.

Von Hans Krebs

Als Augsburger Auktionshaus einen Augsburger Trumpf in Händen zu halten, ist natürlich fein. Georg Rehm kann ihn bei der anstehenden Herbstversteigerung ausspielen: Es sind drei Offerten aus der barocken Hochzeit des Augsburger Silbers – eine Deckeldose (taxiert 1600 Euro), eine reliefierte Weinprobierschale (600 Euro), ein Paar Kerzenleuchter von J. B. Heckenauer (2500 Euro); für die hohe Tradition Augsburger Hinterglasmalerei steht ein profanes Pendant mit einer Küsten- und einer Landszene (um 1800, Taxe 1500 und 2000 Euro); schließlich eine Heilige Familie, in Öl auf Kupfer gemalt und dem 1625 verarmt in Augsburg gestorbenen Hans Rottenhammer zugeschrieben (1900 Euro).

