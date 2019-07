00:32 Uhr

Viel zu hören und zu sehen

Das Programm der neuen Saison steht, der Vorverkauf beginnt

Theater, Kabarett und Kleinkunst, musikalische Veranstaltungen unterschiedlichster Art, aber auch Tanz und Multivisions-Shows gibt es in der nächsten Spielzeit des Parktheaters im Kurhaus Göggingen. Die Saison beginnt am 6. September, die Tickets für die Veranstaltungen gibt es bereits ab heute im Vorverkauf.

Am umfangreichsten ist das Angebot des Parktheaters im Bereich Musik. Bekannte Namen wie Tanita Tikaram, Banana Fishbones und Quadro Nuevo finden sich da in der Übersicht, aber auch lokale Größen wie John Garner, Sara Straub und Greg is Back. Die Hamburger Liedermacherin Anna Depenbusch, ausgezeichnet mit dem Deutschen Chanson-Preis, mischt Pop und Chansons, mal nachdenklich, mal heiter und manchmal auch ironisch (5. April). Gustav Peter Wöhler, bekannt als Schauspieler aus vielen Fernsehsendungen, präsentiert sich im Parktheater als Sänger mit seiner Band. „Love Is The Drug“ heißt das Motto an diesem Abend (1. März). Das angesehene und beliebte Django Reinhardt Festival, das das Parktheater jetzt in Eigenregie durchführt, findet vom 5. bis 7. Juni statt.

Auch zahlreiche Kabarettisten und Kleinkünstler schätzen das besondere Ambiente des Jugendstil-Juwels in Göggingen und kommen für ein Gastspiel. Der Deutsch-Franzose Alfons ist wieder dabei (9. Mai), ebenso Ministerpräsidenten–Spezialist Wolfgang Krebs (5. Dezember). Gleich zweimal ist Django Asül zu erleben: Am 5. April hält er Rückschau auf die Ereignisse des vergangenen Jahres (14 Uhr und 19.30 Uhr), am 24. April macht er dann noch einmal mit seinem neuen Programm „Offenes Visier“ Station. Das Kabarett-Festival des Parktheaters, der Goldene Muhaggl, findet vom 15. bis 30. Januar statt. Dabei können die Zuschauer entscheiden, welcher von fünf Künstlern am meisten überzeugt hat.

Eines großen Komikers und Schauspielers gedenkt das Parktheater mit der Aufführung des Chaplin-Musicals. Das Stück erzählt die Geschichte vom raschen Aufstieg und seinem späteren Fall in Ungnade mit Musik und Tanz (18. Oktober sowie 3. und 4. März).

Neben vielen unterhaltsamen Veranstaltungen gibt es auch solche wie die mit Marianne Sägebrecht: „Sterbelieder fürs Leben“ heißt das Programm, in dem die Schauspielerin, begleitet von zwei Musikern, übers Abschied nehmen, den Schmerz der Zurückbleibenden und den Tod sinniert. (m-b)

zum Programm unter www.parktheater.de, Ticketservice unter 0821/9062222

Themen Folgen