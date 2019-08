20:17 Uhr

Vom Bagger auf den Watzmann und wieder zurück

Erst Schauspieler, jetzt Bauarbeiter: Aurel Bereuter baut mit seiner Frau die Kulturfarm bei Emersacker auf. Derzeit spielt er im „Watzmann“ in München.

Von Renate Baumiller-Guggenberger

Groß und mächtig, schicksalsträchtig! Überraschend rief der „Watzmann“ auch ihn. So stieg der Schauspieler Aurel Bereuter für eine Weile vom Bagger runter auf den Bühnen-Berg, bzw. von den Westlichen Wäldern in Emersacker, wo er seit drei Jahren gemeinsam mit seiner Familie am Auf- und Ausbau der Kulturfarm schuftet, eine kurze Zeit lang wieder „auffi“ auf die Bretter, die für ihn schon längst nicht mehr die wahre Welt bedeuten.

Immer schnell raus aus der Stadt

Zu intensiv ist seine Sehnsucht nach dem Eingebundensein in die Kräfte der Natur. „Ich habe immer den schnellsten Weg raus aus der Stadt gefunden“, meint Bereuter, der sich nie als der Typ Schauspieler sah, „der in der Kantine sitzt und jammert“. Das urbane Dasein hat den Agraringenieur, der in Wien im renommierten Max Reinhardt Seminar sein Schauspielstudium absolvierte und nach Stationen u. a. in Ingolstadt und Nürnberg zuletzt vier Jahre am Theater Münster bei Augsburgs ehemaligem Intendanten Ulrich Peters engagiert war, immer schon erschöpft. Im „Deutschen Theater“ in München spielt Bereuter jetzt bis einschließlich 4. August den Bauern in der Neuinszenierung des alpinen Kultmusicals „Der Watzmann ruft“.

Dafür verfasste der Musiker und Kabarettist Ecco Meineke einen neuen Text, der ebenso kritisch wie humorvoll die schamlose Kommerzialisierung und Zerstörung der längst nicht mehr heilen Bergwelt anprangert. So passt das Stück bestens zu der inneren Haltung von Bereuter, die geprägt ist von der Wertschätzung gegenüber den Ressourcen und dem Potenzial von Mensch und Natur. Er ist sichtlich glücklich über die einzigartige, stromerzeugende Pelletsheizung, die seine neue Heimat in Emersacker zur energieautarken Insel macht. Dort gibt es bereits den mit hohem Standard und viel Liebe eingerichteten Pferdepensionsbetrieb inklusive Paddocktrail und Offenstall.

Mit Leib und Seele verkörpert der 1973 in Dornbirn geborene Aurel Bereuter den Inbegriff des vielseitig interessierten Machers, dem alles gelingt, was er mit Kompetenz und Leidenschaft anpackt. „Meine Frau ist die eigentliche Visionärin“, sagt er, „ich bin der, der dann alles ins Leben bringt.“ Gemeinsam mit Annette Taubmann, die erfolgreich als Choreografin und Systemischer Coach arbeitet, verbindet Bereuter Schauspielkönnen und Lebenserfahrung für innovative Selbstwirksamkeits-Trainings und gibt Strategien von „Führen und geführt werden – mit und ohne Pferd“ weiter. „Pferde spiegeln sofort unsere innere Befindlichkeit“, so Bereuter.

Ein echt großartiges „Gespann“ also und so freut man sich mit den beiden auf die große Eröffnung ihrer Kulturfarm, die im Mai 2020 ansteht. Neben dem Pferdefarmbereich entsteht ein reizvoller 80 Quadratmeter großer Seminarraum, der auch gemietet werden kann, und der für diverse Kleinkunst-Veranstaltungen zur Verfügung stehen soll, denn Bereuter und Taubmann verfügen über ein großes kreatives Künstlernetzwerk.

