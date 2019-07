vor 25 Min.

Vom Boden aus sehen dich drei riesige Köpfe an

Die Hand liebevoll auf einen ihrer drei großen Köpfe gelegt: Die Künstlerin Stefanie Ehrenfried vertritt mit ihrer spektakulären Arbeit aus Schafwolle (nadelgefilzt) neben Klaus Hack die Skulptur in der Ausstellung mit großen Formaten in der Ecke Galerie.

„das große format 2“ in der Ecke Galerie zeigt Werke von zehn Künstlerinnen und Künstlern. Man verspricht sich neue Impulse und Talente jenseits der Region

Von Günter Ott

Reden wir vom Format in der Ecke Galerie. Es ist klein, dies Jahr um Jahr in der beliebten Ausstellung zur Weihnachtszeit. Und es ist groß, nun zum zweiten Mal – so groß, dass die meisten der zehn Künstlerinnen und Künstlern mit nur einem Werk vertreten sind. Einige Arbeiten kommen frisch aus dem Atelier.

Mit „das große format 1“ und zwölf Künstlern sind die damals neuen Ecke-Galeristen Günther Baumann und Ulo Florack 2017 gestartet. In der jetzigen Zweitauflage wartet das Künstler-Duo mit einer womöglich wegweisenden Kooperation auf. Die Hälfte der Aussteller hat die Galerie Cyprian Brenner in Schwäbisch-Hall beigesteuert. Die Auswahl trafen die drei Galeristen gemeinsam.

Natürlich verspricht man sich in der Ecke dadurch neue künstlerische Impulse und Persönlichkeiten jenseits der regionalen Namen, die qua Ecke-Satzung weiterhin in regelmäßigen Abständen präsentiert werden. (Das Ganze programmatisch auszutarieren, fällt nicht immer leicht, zumal der Künstlerschaft der Neid nicht fremd ist.)

Baumann und Florack, Ecke-Galerie-Leiter ehrenhalber und unbezahlt, hören Ende 2019 auf. Bereits in wenigen Wochen soll über die Nachfolge entschieden werden. Es gibt, so heißt es, einen heißen Kandidaten, einen Mann von außerhalb, der seit über 15 Jahren eine Galerie führt und mit seinen Künstlern auch regelmäßig auf Messen (in Karlsruhe, am Bodensee, usw.) vertreten ist.

Eine Sonderschau würdigt die verstorbene Malerin Burga Endhardt

„das große format 2“ setzt im Entrée aus traurigem Anlass mit zwölf Kleinformaten der am 1. Mai 58-jährig verstorbenen Burga Endhardt ein. Die Tagebuch-Blätter aus dem Jahr 2017 bekunden in der Erfindungslust, in den mal filigran zeichnerischen Zentrierungen, dann wieder subtil farbfließenden Landschaftsanklängen ein hohes künstlerisches Vermögen. Die zwei Großformate „Aus meinem Garten“ (Lack, Grafit auf Transparentpapier, 175 mal 90 cm) der Künstlerin treten hinzu, wobei insbesondere das am Treppenaufgang hängende, wunderbar zwischen vorne und hinten, schwarz glänzenden und leise verschwebenden Blätterpassagen changierende Exemplar besticht. Im (welligen) All over wird der Natur keine Grenze gezogen, im übrigen auch nicht der Kunst.

Eine spektakuläre Bodeninstallation mit drei Großköpfen steuert Stefanie Ehrenfried bei. Lächelt uns hier jemand aus exotischer Ferne an? Spektakulär klingt auch die langwierige Herstellung: Schafwolle, nadelgefilzt. Klaus Hack, gut bekannt in Augsburg dank der Galerie Oberländer, türmt einen wabenförmigen babylonischen Turm auf, setzt ihn als Altarfigur zwischen schmale Flügel (mit figuralen Einlassungen) und stützt das Ganze durch massive weiße Eichenklötze ab. Wir sind einem künstlerischen Gleichnis konfrontiert.

Bildkompositionen unterlaufen eine allzu blauäugige Sicht

Harry Meyer wirbelt Parzellen des „INNEN LEBENS“ auf, gibt der Malerei in (teils verwegener) Farbe freien Lauf, wobei dann doch vor allem die Kopfformen im Gedächtnis bleiben. Christofer Kochs ist nicht zu fassen. Sein gespenstischer „Resonanzboden“ in Öl, gebleicht, flackernd, gefaltet, mutet in den rätselhaften Restbeständen von Haus, Mann, Baum wie traumatisch fest gefroren an. Janka Zöller inszeniert eine Verführung am Pool. Doch die exaltierte Schaustellung wird gleichsam malerisch unterlaufen durch die den Personen zugeordneten Brauntöne, die sich im kaputten Gehölz rechts konzentrieren. Auch Franz Baumgartner stört die Blauäugigkeit. In seinem romantisch entgrenzten Panorama zwischen Himmel und Meer reichert er das Nass mit verdächtig dunklen Flecken an. Gegenüber hängt Moritz Götzes poppig-ironische Serigrafie „Mein Feld ist die Welt“, die in einem Bullauge das stolze Matrosen-Männchen mit Lieblingsschiff zentriert.

Hyänen haben keinen guten Ruf. Monika Schultes setzt ein Muster in Grellorange auf Mitte und hegt es quasi ornamental ein. Allein der düster-subtile Hintergrund ruft malerisch die Wildnis auf. Kehren wir zum Schluss des sehenswerten Rundgangs in die Nachdenklichkeit zurück. Schwarz verschattete Köpfe, Fühlungnahmen, gefährdet und mit offenem Ausgang – so „wortlos“ zeichnet und malt Rainer Kaiser Trennungen, die in Korrespondenzen und „Wundmalen“ zusammengeführt werden.

Laufzeit Ecke Galerie bis zum 3. August. Mittwoch bis Freitag 14 bis 18, Samstag 13 bis 16 Uhr.

