17:00 Uhr

Von Folk-Songs zum Koloratursopran

Plus Als Königin der Nacht machte Olena Sloia am Staatstheater auf sich aufmerksam. In ihrem ersten Jahr in Augsburg absolvierte sie einen wahren Marathon in sieben Produktionen

Von Richard Mayr

Zu Hause wartet auf Olena Sloia noch Arbeit – am Rosenmontag ist sie in der Operettenrevue des Staatstheaters Augsburg zu sehen. Drei Arien und drei Duette singe sie dort. „Das geht schon“, sagt sie. Nach dem vergangenen Jahr, ihrem ersten am Staatstheater Augsburg, kommt ihr das nicht mehr als große Belastung vor. Sie hat große Opernpartien gesungen, Operette und wechselt in der „Dinner-Revue“ ins Popfach. Sie war innerhalb von 13 Monaten an sieben Produktionen beteiligt. Und als sie einmal Besuch von ihrer Mutter bekam, konnte diese sie innerhalb von einer Woche in fünf verschiedenen Partien erleben.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Für das Augsburger Publikum ist die Sängerin auf jeden Fall angekommen. Wer regelmäßig in die Oper geht, hat die junge Frau, die aus der Ukraine stammt, gesehen. Vor allem für ihre Koloraturen als Königin der Nacht in Mozarts „Zauberflöte“ ist sie mit dem Theaterpreis im Bereich Oper ausgezeichnet worden, den das Augsburg Journal jährlich vergibt. Aber nicht nur deshalb sagt Sloia, dass das Staatstheater Augsburg für sie eine wichtige Erfahrung sei. „Für einen jungen Sänger ist es gut, Teil eines festen Ensembles zu sein.“ Nach ihrem Studium in Kiew und später in Madrid war das in Spanien für sie nicht möglich. Dort werden Sänger im Regelfall von Produktion zu Produktion engagiert. Nun mit vielen verschiedenen Regisseuren zusammenarbeiten zu können, das eigene Repertoire ständig zu vergrößern, die Mechanismen eines Theaters noch einmal viel intensiver zu erleben, sei für eine junge Sängerin wie sie eine wichtige Erfahrung, um die eigenen Fertigkeiten weiterzuentwickeln. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Ein deutsche Bier wollte Sloia nach ihrem Augsburger Vorsingen trinken Nach Augsburg brachte sie eine langjährige Freundschaft, nämlich zur Freundin des Tenors Roman Poboinyi, der ebenfalls aus der Ukraine stammt. Und Poboinyi gab Sloia den Tipp, dass Augsburg für die Spielzeit 2018/19 einen Koloratursopran suche. Also hat sich Sloia beworben, wurde zum Vorsingen eingeladen. An den Tag erinnert sie sich noch genau. Sie sei müde gewesen, während des Vorsingens habe sie ruhig auf der Bühne stehen sollen, obwohl ihr es viel mehr liege, ihre Partien auch als Darstellerin zu füllen, sie nicht nur zu singen, sondern zu spielen. Ein deutsches Bier habe sie mit Roman Poboinyi danach trinken wollen. Als sie schon fertig war, ihr Bühnen- gegen ein Straßenoutfit eingetauscht hatte, bat man sie von Theaterseite, noch einmal eine weitere Partie zu singen – nun leger gekleidet. Zum Bier kam sie erst danach, das Engagement gab es ein paar Tage später obendrein. Gesungen hat Sloia schon immer. Es gibt Kassettenaufnahmen von ihr als Zweijähriger. Und wenn sie die heute hört, sagt sie: „Eine überraschend gute Intonation für so ein kleines Kind.“ Ihr erster Auftritt fand in einem Garten statt, als Siebenjährige wurde sie gedrängt, als man auf eine Tante wartete. Und plötzlich hatte sie nicht nur ihre Familie, sondern auch die Nachbarn aus den anderen Gärten als Zuhörer. Bis sie 16 Jahre alt war, sang sie dann vor allem ukrainische und russische Folk-Songs. Als sie dann 16 Jahre alt war, öffnete ihr Musiklehrer ihr die Augen: Sie sei eine Sopranistin. Sloia stammt aus einer Kleinstadt im Südwesten der Ukraine namens Reni, an der Grenze zu Rumänien gelegen, ein Schmelztiegel, in dem es russische, rumänische, ukrainische und bulgarische Einflüsse gebe. Immer wieder wechselte die Herrschaft in den letzten hundert Jahren: Es war Teil des Zarenreichs, sie selbst ist 1990 in der untergehenden Sowjetunion geboren, heute gehört Reni zur Ukraine. Die Menschen sind dieselben geblieben. Wenn sie das erzählt, spürt man, dass die junge Sängerin auch einen Blick für Geschichte hat. Die Operettenrevue „Die wilden 20er Jahre“ beginnt am Montag, 24. Februar, um 20 Uhr im Martinipark. Es treten Olena Sloia, Roman Poboinyi und Camille Schnorr sowie Sebastian Baumgart auf. Die Augsburger Philharmoniker werden von Ivan Demidov dirigiert. Besprechungen zu Sloias letzten beiden großen Produktionen finden Sie hier: "Die Lustige Witwe" als riesengroße Schlawinerei

Staatstheater Augsburg gelingt mit "Ariadne auf Naxos" ein Triumph

Themen folgen