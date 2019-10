vor 49 Min.

Von allen guten Geistern verlassen

Die Web-Serie „Exit Ghost“ bietet irreales Treiben zwischen Sein und Schein

Von Renate Baumiller-Guggenberger

Als das „mysteriöseste Projekt“ der vergangenen Spielzeit, die ja unter dem Motto „Geistzeit“ stand, bezeichnete Intendant André Bücker letztes Frühjahr die Webserie „Exit Ghost“. Das Staatstheater Augsburg arbeitete dafür mit „irreality.tv“ zusammen, einem freien Ensemble, das ortsspezifische Theaterprojekte zum Mitmachen realisiert und diese zu einer Video-Serie zusammenschneidet. In Augsburg widmeten sich die vier Theatermacher der Geisteraustreibung.

Das Ergebnis der Geisterjäger-Serie wurde nun in der Brechtbühne präsentiert. Mit fast drei Stunden (die reine Staffelzeit der zwölf Folgen betrug ca. 140 Minuten) war diese als Weltpremiere angekündigte Aufführung vor allem eines: sehr lang! Zumindest für diejenigen, die anders als die rund 100 jungen und älteren Augsburger in Haupt-, Neben- und Komparsenrollen nicht persönlich in das Theater-Beteiligungsprojekt involviert waren. Immerhin ist die Stadtluft jetzt gereinigt, frei gefegt von allerlei Un(be)greifbarem und insbesondere das im Ofenhaus agierende Staatstheaterteam im sicheren Diesseits angekommen.

Auch Hamlets futuristisch eingerüsteter Geist sollte definitiv besänftigt, bzw. brutal beseitigt sein. Unterhaltsam neben all dem irrealen Treiben um Sein und Schein sind in jedem Fall der mörderische Einstieg in die Serie mit Dramaturg Lutz Kessler im abbruchreifen Verwaltungsgebäude. Aberwitzig gerieten auch die „Hamlet“-Leseproben-und Premieren-Fakes der von allen guten Geistern verlassenen Staatstheater-Dasrsteller Thomas Prazak, Marlene Hoffmann, Kai Windhövel, Karoline Stegemann, Klaus Müller. Das alles wurde gekrönt von Klaus Müllers sogar feuerpolizeilich abgenommener Knäckebrotwand als dänisch inspiriertem Hamlet-Bühnenbild. Auch die liebenswert-authentischen Erläuterungen zu den Ursprüngen des Gaswerks, sowie die Einblicke in den skurrilen Alltag einer Zitronenmarmelade einkochenden Engelsfrau im Hotelturm oder die volkskundliche Expertise der Augsburger Uni-Präsidentin zum Umgang mit Geistwesen setzten durchaus geistreiche Akzente.

Mit Präsenz und erstaunlichem Darstellerpotential beeindruckten die heimlich durch den Fundus schwebenden Ballett-Zwillinge, die nebst der mysteriösen Geisterjägerin den Gruselfaden zwischen Mensch-und Geisterwelt spannen.

Natürlich wurde „Exit Ghost“ von Anfang an als Webserie konzipiert und kann damit häppchenweise in Einzelfolgen konsumiert werden. Phasenweise ermüdeten in der am Mittwochabend vorab präsentierten Kompaktversion aber überlange Einstellungen spannungsarmer Plots sowie ein teils wenig professionell wirkender Umgang mit Kamera und Ton. Der generelle Zuschauergewinn oder Mehrwert des fraglos zeitlich aufwendigen Theater-Film-Hybrids hält sich also eher in Grenzen, dürfte aber insbesondere den kreativen Machern den Zugriff auf kulturelle Fördertöpfe geöffnet haben.

