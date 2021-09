Vorschau

vor 3 Min.

Zwei Musikfestivals beginnen in Augsburg und Friedberg

Plus Nach der Corona-Zwangspause startet an diesem Mittwoch wieder der Friedberger Musiksommer. Und in Augsburg gibt am Wochenende Mozart@Augsburg sein Comeback.

Von Richard Mayr

Richtig Sommerpause im Kulturleben hat es in diesem August nicht gegeben. Auf dem Gaswerk-Areal war immer etwas geboten. Bald startet auch wieder die neue Spielzeit des Staatstheaters, die dieses Jahr schon am 11. September mit der Uraufführung von Neil LaButes „Die Antwort auf alles“ beginnt. Bis dahin steht die Musik jetzt voll im Rampenlicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

