vor 46 Min.

War Adam nur Erdklumpen? Feuilleton regional

Was passiert, wenn die Schöpfungsgeschichte in Bibel und Koran feministisch gelesen werden?

Von Stefanie Schoene

Schon der Apostel Paulus versuchte die Frauen auf ihre Plätze zu verweisen. Adam, der erste Mensch und Mann, sei nicht nur zuerst, sondern als alleiniges Ebenbild Gottes geschaffen worden. Laut dem Pastoralbrief an Timotheus sind Frauen wie Eva persönlich Verführerinnen, sie bringen Unheil und sollten auf keinen Fall zur Lehre zugelassen werden. Erst nach Jahrtausenden begann dieses Frauenbild zu bröseln. In den 1980er formierte sich feministisch-theologische Kritik. Marie-Theres Wacker, heute Professorin für katholische Theologie in Münster, war schon damals dabei. Heute betreibt sie zusammen mit Dina El Omari, Expertin für Koranexegese am Zentrum für Islamische Theologie Münster, eine bundesweit einmalige interreligiöse Keimzelle für feministische Lesarten von Bibel und Koran. Die Gleichstellungsstellen von Stadt und Universität sowie die Volkshochschule und das Friedensbüro der Stadt luden das Duo jetzt zu einem Zwiegespräch.

Etwa 50 Zuhörerinnen und vier Zuhörer folgten der Einladung ins Café Tür an Tür. Geht es nach den beiden Forscherinnen, lässt sich die Schöpfungsgeschichte wie eine Steilvorlage zur Genderdebatte lesen. „Die biblischen Texte zeigen Gott männlich und schützen patriarchale Strukturen“, erklärt Wacker. Dabei zeigt schon das Alte Testament, dass Mann und Frau beide „zum Bilde Gottes“ geschaffen wurden. Die jüdischen Rabbiner des achten Jahrhunderts schrieben gar, dass die Urschrift der Genesis übersetzt nicht etwa einen „Mann“, sondern einen „Erdklumpen“ als erstes Resultat des Schöpfungsaktes nennt.

Die erstgeschaffene Figur hat kein Geschlecht

Muhammad waren solche Interpretationen offenbar bekannt. Die erstgeschaffene Figur im Koran (Sure 7 und 4.1) hat demnach kein Geschlecht, wie El Omari ausführt, sondern ist einfach „Mensch“ (adam). Die zweite ist wiederum keine Frau, sondern wird als „Partnerwesen“ (zawj) eingeführt. „Eva“ kennt der Koran nicht, genauso wenig die Rippe, aus der sie stammen soll, und auch keine Verführung. Die Wesen im Paradies essen vielmehr beide vom verbotenen Baum, bereuen jedoch. Gott verzeiht und die beiden werden nicht etwa „vertrieben“, sondern auf die Erde „herab gesendet“. „Die Schöpfungsgeschichte des Koran ist der ideale Ausgangspunkt, um das Geschlechterverhältnis neu zu bestimmen“, folgert El Omari. Nur sei die 1400-jährige Geschichte der Koranauslegung ausschließlich männlich betrieben worden. Doch das müsse ja nicht so bleiben.

El Omari kritisiert grassierende Islamfeindlichkeit. Sie fordert jedoch auch von Muslimen ein reflektierteres Religionsverständnis. Zu glauben, nur sie kämen ins Paradies, sei nicht mit der historisch-kritischen Koran-Interpretation vereinbar. Zudem müssten sich die Frauen befreien, und in den Moscheegemeinden müssten auch kritische Fragen zugelassen werden. El Omari selbst trägt ein individualistisch gebundenes Kopftuch, das nur das Haar, nicht aber Hals oder Nacken bedeckt. Der Koran fordert nur an einer Stelle, „zieht etwas über euch“, um Frauen von Prostituierten unterscheiden und besser schützen zu können. „Heute ist diese Gefahr jedoch gebannt. Eine Bedeckung ist nicht mehr nötig. Wer sich dafür entscheidet, tut dies, um Demut vor Gott zu zeigen, nicht um den Männern vor den Reizen zu schützen.“ Dies führe zu einer Übersexualisierung beider Geschlechter. „Und das ist eine wirklich Katastrophe“, urteilt die Islamwissenschaftlerin.

