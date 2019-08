10:00 Uhr

Warum das Architekturmuseum schließt

Plus Nach der Mitteilung, dass die Villa im Thelottviertel Ende des Jahres vorübergehend schließt, äußert die TU München starke Bedenken über die Zukunft des Hauses.

Von Richard Mayr

Die letzte Runde im Akt der Schließung des Architekturmuseums Schwaben ist eröffnet. Zum Ende des Jahres wird das kleine Museum, das in einer denkmalgeschützten Villa im Thelottviertel untergebracht ist, geschlossen (wir berichteten). Nachdem die Arno-Buchegger-Stiftung in dieser Woche mitgeteilt hat, dass die Technische Universität München den Vertrag mit der Stiftung nicht mehr verlängern wollte, reicht nun Andres Lepik, Direktor des Architekturmuseums der TU München, eine Erklärung nach, warum die TU den Vertrag in dieser Form nicht mehr verlängern wollte. Wegen eines Auslandsaufenthalts konnte Lepik nicht gleich reagieren.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

Die Arno-Buchegger-Stiftung hat in ihrer Presseerklärung festgehalten, dass die TU München den Vertrag gekündigt und im Anschluss keine Anstalten gemacht habe, ihn neu zu verhandeln. Und das, obwohl die Buchegger-Stiftung mehr als 20 Jahre ihren finanziellen Verpflichtungen nachgekommen sei. Unzureichende räumliche Bedingungen im Architekturmuseum Lepik teilt nun mit, woran es zuletzt seiner Meinung nach gekrankt hatte: zum einen eine chronische Unterfinanzierung, zum anderen die beengten und nicht museumsgerechten Verhältnisse in der Villa selbst. Lepik sah wiederkehrende Finanzierungsprobleme vor allem bei anspruchsvolleren und Ausstellungs- und Publikationsvorhaben. „Eine solide Programm- und Publikationsplanung war langfristig nicht möglich.“ Er weist auf unzureichende räumlichen Bedingungen hin. „Eine konservatorisch angemessene Unterbringung der Archivalien war von Anbeginn nicht vorhanden, das Museum selbst war hierfür viel zu klein, zusätzlich notwendige Lagerräume wurden zwar von der Stiftung besorgt, waren aber zum Teil noch weniger für dauerhafte Lagerung geeignet.“ Weiter heißt es: „Der denkmalgeschützte Zustand des kleinen Hauses macht es schwer bis nahezu unmöglich, darin qualitativ hochwertige Ausstellungen mit Originalen zu zeigen, es fehlt an einem Museumsklima, die Wände dürfen z.T. nicht berührt werden.“ Die Arno-Buchegger-Stiftung hat in ihrer Erklärung die Frage gestellt, warum die TU München den Vertrag gekündigt hat, der ihr den Raum und die Mittel für den Museumsbetrieb in Augsburg ermöglicht hat. Dazu äußert sich Lepik auch. Die Vertragssituation zwischen Stiftung und TU München sei verworren gewesen, zum ersten Vertrag von 1992 seien sechs Zusatzvereinbarungen hinzugekommen. Laut Lepik habe das Vertragswerk nicht mehr gültigen Standards entsprochen. „Mit Blick auf die schon lange nicht mehr funktionsfähige Situation des Architekturmuseum Schwaben hat die TUM im Juli 2018 den Vertrag fristgerecht gekündigt, um die Grundlage für einen inhaltlichen und konzeptionellen Neustart zu schaffen“, so Lepik. Aber auf ein Konzeptpapier der Fakultät für Architektur der TU München vom Dezember 2018 sei Arno Buchegger Stiftung nicht mehr eingegangen. Andres Lepik ist der Leiter des Architekturmuseums der TU München und damit auch verantwortlich für das Architekturmuseum Schwaben. Bild: F. Schöllhorn Studenten präsentierten Ideen für eine Neuausrichtung Lepik führt aus, dass das Architekturmuseum der TU München schon lange eine Neuausrichtung des Augsburger Ablegers gefordert habe, um auf die unzureichenden Bedingungen zu reagieren. Ein letzter Anstoß dazu sei ein Masterprojekt unter Teilnahme internationaler Studenten im Jahr 2017 gewesen, die das Architekturmuseum analysieren sollten und Vorschläge für eine konzeptionelle Neuausrichtungen unterbreiten sollten. „Bei der Arno Buchegger Stiftung fiel dieses starke und fruchtbare Engagement trotz wertvoller Ergebnisse und positiver Reaktionen in der Stadt jedoch auf dürren Boden, sie kommentierte die in Seminar und der Ausstellung präsentierten Vorschläge als weder realistisch noch umsetzbar“, so Lepik. Zum Abschluss seiner Erklärung äußert Lepik starke Bedenken: „Als Direktor des Architekturmuseums der TUM bedauere ich persönlich und im Namen der Architekturfakultät die Vorgänge der letzten zwei Jahre und bin in großer Sorge für das Ansehen und die Zukunft der Institution Architekturmuseum Schwaben.“ Er befürchtet, dass das Architekturmuseum Schwaben für unabsehbare Zeit und ohne klare Perspektive aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden werde. Die Arno-Buchegger-Stiftung wiederum hat mitgeteilt, dass das Museum nach einer vorübergehenden Schließung mit einem neuen Konzept und Träger wiedereröffnen werde. „Das Architekturmuseum wird zuverlässig wieder als lebendiges Zentrum der Architektur im Thelottviertel fest verankert werden“, so die Arno-Buchegger-Stiftung in ihrer Presseerklärung zur Schließung.

Themen Folgen