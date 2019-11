06:00 Uhr

Was in Augsburg und Umgebung gerade zu sehen ist

Minimalistische Kunst, optische Täuschungen und eine Auseinandersetzung mit vormoderner Zeit.

Von Sybille Schiller

Verlinken lässt sich die Themenausstellung „dots, points, circles“ in der Galerie Claudia Weil mit der Gögginger Zweigstelle „ Augsburg Contemporary Art“. In Friedberg/Rinnenthal sind es 19 Künstlerinnen und Künstler, die den Verlauf von „Dots, points, circles“ aufschlüsseln, verdichten, neu gestalten. Von diesen hervorzuheben ist Roland Helmer, der immer wieder waage- und senkrechte Konstanten zum Thema macht. Erhöhte Aufmerksamkeit verdienen der Kölner Installationskünstler Achim Zeman und die inzwischen international bekannte New Yorkerin Suzan Shutan. Mit ihren „PomPom“-Installationen gewährt sie Besuchern das Vergnügen eines haptischen Zugriffs. Schließlich vertritt der Südkoreaner Wokun Jun mit auf Leinwand flach verteilten, Grenzen auflösenden Farbkörpern die malerische Komponente. (Rinnenthal, Griesbacherstraße 19, bis 9. Dez. Fr/Sa 15 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung)

Eine Installation der New Yorkerin Suzan Shutan. Bild: Schiller

Die Weil-Präsentation in „augsburg contemporary“ in Göggingen, Bergstraße 11, steht unter der Überschrift „De nun“. Von außen bereits durchs Fenster sichtbar ist das sich zu drehen beginnende „Target/Wall“, dank der zu Kreisen gewickelten PC-Bänder des renommierten Essener Künstlers Jürgen Paas. Kettenreaktionen aufgrund fortlaufender Linien in Zielrichtung Farbflächen zeigt Michael Jäger, während der Niederländer Dolf Verlinden seinen reduzierten Formenkatalog auf einem orangen Farbfeld vorstellt. Maria Wallenstål-Schoenberg beweist auf Leinwand, wie unregelmäßig runde Formen und Farben in einen Dialog treten (bis 23. Nov. Fr/Sa 14 bis 18 Uhr).

Florian Balze setzt sich künstlerisch mit Lorenz Stoer auseinander. Bild: Schiller

Weshalb die von Florian Balze kuratierte und von der Stadt präsentierte Ausstellung im Holbeinhaus (Vorderer Lech 20) „modern vormodern“ betitelt ist, erschließt sich im Eingangsbereich vor den „Elfenbeintürmen“ von Antje Majeweski, auf denen gemalte Zitate und Ornamentik mit den Siebdrucken von Alexander Wagner korrespondieren. Zehn Kunstschaffende haben sich zwei- und dreidimensional sowie in Videokunst (Bettina Nürnberg & Dirk Peuker) bewusst erinnert an vormoderne Hochzeiten wie die der Renaissance. 1567 war die jetzt im oberen Stock des Hauses gehängte Holzschnittserie „Perspectiva et geometria“ von Lorenz Stoer entstanden. Auf sie verweist Florian Balze in seiner farbintensiven Skulptur „Lorenz Stoer: Geometria et Perspektiva, UBM 73 (Acryllack auf Multiplex). An Hans Holbein d.J. erinnert Roberto Winter in seiner Videoarbeit „Keine Freude ohne Leid“. (Künstlergespräch am 15. November um 20 Uhr. Laufzeit bis 15. November, Mi bis So 11 bis 17 Uhr.)

