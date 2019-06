31.05.2019

Was von der Biografie bleibt, sind Fragmente

Kirsten Zeitz setzt sich als Künstlerin intensiv mit der Erinnerung und Biografien auseinander. In Oberschönenfeld ist ihre Familiengeschichte wichtig.

Von Michael Schreiner

Welche Gestalt nimmt Erinnerung an? Wie kann das fragmentarische Bild, das es von einem anderen Menschen gibt, erfasst und vor Augen geführt werden? Wie lässt sich das Leben nach dem Tod vergegenwärtigen? Wohin kann die intensive Beschäftigung mit Erinnerungen führen? Es sind solche Fragen, mit denen sich Kirsten Zeitz künstlerisch auseinandersetzt – zeichnend vor allem, aber auch in Installationen und Objekten. Es ist eine stille Kunst, deren Intimität berührend, aber ins Allgemeingültige abstrahiert ist.

In Werkserien spürt die 1976 in München geborene Kirsten Zeitz Lebensgeschichten nach – solchen aus der eigenen Familie wie auch fremden. Zeitz erforscht, was aus individuellen Biografien transferiert werden kann in Bilder, Spuren, Haltungen, Gesten. Aus Fotografien, biografischen Beschreibungen und Nachlässen entwickelt die Künstlerin ihre Arbeiten. Sie macht Erinnerungsprozesse sichtbar, wobei zwischen Ausgangspunkt und Werk ein langer Transformationsprozess liegt, in dem konkrete Spuren sich auflösen und verwandeln. Das klingt konzeptuell anspruchsvoll – und ist es auch.

Kirsten Zeitz' Kunst ist leise, unaufdringlich, schwebend

In der Schwäbischen Galerie im Museum Oberschönenfeld hat Kirsten Zeitz nun ihre erste große Einzelausstellung. Es ist eine Schau, die leise, unaufdringlich, schwebend und verschlüsselt daherkommt – nichts für den schnellen Durchgang. „Erinnerungsarbeit“ ist ein passender Titel für die Ausstellung. Zeitz verarbeitet Erinnerungen, baut Erinnerungsobjekte – und sie erarbeitet sich mit großem Aufwand Erscheinungsformen der Erinnerung, die mehr sind als nur „Platzhalter“. Kunst vermag die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart aufzuheben. Kirsten Zeitz hat nach einer Ausbildung zur Glasmalerin von 2004 bis 2011 an der Akademie der Bildenden Künste München bei Professor Norbert Prangenberg studiert. Sie lebt in Wiedergeltingen im Unterallgäu.

Eine wichtige Person für die Künstlerin war ihre Großmutter Paula. Mit deren Leben setzt sich die Künstlerin intensiv auseinander. Ausgehend von Fotografien aus dem Familienalbum überführt Kirsten Zeitz die Lebensspuren der Verschwundenen in die Gegenwart. So entnimmt sie Fotografien bestimmte Fragmente, Sitzhaltungen und stellt diese selbst nach. Nicht nur das: Sie konserviert die Haltungen in Gipsabdrücken, die sie anschließend überzieht mit Stoffresten aus dem Nachlass der Vorfahren. So wie Erinnerungen fragmentarisch sind, sind es auch die Skulpturen. Zwei Arme, Hände und Beine, Füße. Keine Gesichter, Individualität hat sich aufgelöst. Was bleibt, sind Rumpfstücke, Stümpfe, Relikte einer Vergangenheit, die sich nicht mehr eins zu eins zurückholen lässt. Indem Kirsten Zeitz Haltungen anderer einnimmt und geduldig stillhält, bis der Abdruck genommen ist, gehen die Vorbilder gleichsam in ihren eigenen Körper über.

Zarte Liniengeflechte und Gespinste

Erinnerungsarbeit sind auch die filigranen Zeichnungen, mit denen sie der Vergangenheit nachsinnt, das Leben anderer fortspinnt. Ab und zu meint man, auf den Blättern einen Torso, eine Silhouette zu erkennen. Doch diese zarten Liniengeflechte und Gespinste sind losgelöst von Vorlagen – auch wenn hier und da Notate integriert sind. Namen wie August, Albert, Anton auf einem Blatt, oder „Belfordstraße“ auf einem anderen. Anders als Fotografien zeigen diese Zeichnungen keine konkreten Abbilder, sondern eher die Aura von Erinnerung. Andeutungen, Lücken, Bruchlinien, Zwischenräume, Spurenbilder sind lesbar und unlesbar zugleich. Kirsten Zeitz geht es nicht um Wiederbelebung, eher um Nachhall und Nachspüren. Auflehnen gegen den Tod und die Vergänglichkeit? Die Künstlerin drückt etwas anderes aus. Man könnte es ein stilles Annehmen und Akzeptieren durch Beschäftigung nennen.

Die konzeptionelle Herangehensweise zeigt sich besonders im „Stammbaum“ Paulas, einer vielteiligen blauen Wandarbeit, in der alle Menschen, zu denen Zeitz’ Oma zu Lebzeiten in Beziehung stand, in einem abstrakten Zeichensystem künstlerisch „vermerkt“ sind.

Das Filigrane durchzieht die Werkserien

Jenseits ihrer eigenen Familie erforscht Kirsten Zeitz aber ebenfalls Prozesse der Vergegenwärtigung. In einer ihrer besten Arbeiten, entstanden 2014/15, spürt sie mit dem Bleistift dem Schicksal jüdischer Kinder nach, die in Verstecken die Nazizeit überlebt haben. Die Arbeiten der Serie „Glück 1933-1945“ basieren auf Geschichten aus dem Buch „Uns kriegt ihr nicht. Als Kinder versteckt – jüdische Überlebende erzählen“ von Tina Hüttl und Alexander Meschnig. Wie Zeitz hier zeichnerisch Schweben und Fallen, Bewegung und Erstarren assoziativ mit atmendem Strich aufs Blatt wirft, hier und da Figürliches andeutend, ist bemerkenswert.

Das Fragmentarische, Filigrane durchzieht die in Oberschönenfeld gezeigten Serien und Werkgruppen. Erinnerung ist nichts Starres, die Vorstellung eines anderen bleibt immer ein Annäherungsversuch, ein tastendes Ausloten, eine Möglichkeitsform, eine Suchbewegung, ein Eintauchen ins Ungewisse.

Laufzeit bis 7. Juli. Geöffnet Dienstag bis Sonntag 10-17 Uhr

