10:12 Uhr

Welch ein geniales Paar

Wigald Boning und Bernd Hoëcker beantworten spontane Fragen ihres Publikums. Sie wandeln dabei zwischen Nonsens und Wissen.

Von Daniela Tiggemann

Mutig ist so ein Abend. Denn die beiden Vollblut-Komiker Wigald Boning und Bernhard Hoëcker begeben sich auf sehr glattes Eis. Ihr aktuelles Programm „Gute Frage“ ist eine Impro-Comedy-Show, in der „alle Ihre Fragen heute endgültig beantwortet werden“, wie Hoëcker zu Beginn im Parktheater verspricht.

Ohne Vorbereitung, ohne feste Texte und ohne fertiges Konzept gestalten die beiden in den verschiedensten Fernsehformaten aktiven Superhirne den Abend. Hohe Erwartungen in den Verlauf schrecken sie nicht. „Wir überlassen das unserem fantastischen Publikum“ und seinen vorher eingesammelten oder spontan gestellten Fragen.

Ihre Schlagfertigkeit ist unendlich

Zugelassen sind alle Fragen, sowohl wissenschaftliche, die den beiden offensichtliches Vergnügen bereiten, als auch private nach Hobbys und Erfahrungen. So bekennen sie, dass ein Parabelflug ihr fantastischstes Experiment war und dass es mit der ersten großen Liebe nach Italien ging. In fröhlichem Ping-Pong-Spiel zeigen sie ihre Lust an absurden, verdrehten Gedankengängen – immer auf der höchsten Ebene des gepflegten Unsinns. So bei Begriffserklärungen von Vogelspinne, Medizinball und Fabeltieren wie Hanghuhn und der App-Laus.

Auf Wunsch des Publikums entwickeln sie spontan ein Parteiprogramm, und bekennen ihre Liebe zu Verschwörungstheorien, was nicht ganz so ernst gemeint ist, aber schließlich lassen sie sich so schön erklären. Das Wagnis, mit originellen Improvisationen einen Abend zu füllen, scheint also gar keins zu sein. Jedenfalls nicht für dieses kongeniale Paar. Ihre Schlagfertigkeit scheint unendlich zu sein und wird nur per Zwang durch einen Wecker am Ausufern gehindert.

Geübt durch die beliebten TV-Unterhaltungsshows wie „Genial daneben“ und „Wer weiß denn sowas“ spinnt vor allem der belesene Bernhard Hoëcker ein Netz des genialen Halbwissens zwischen Synästhesie und Kavitation, das durchaus auf wissenschaftlichem Fundament aufbaut. Aber im Zweifelsfall wird eine witzige Variante gesucht oder ein unglaublicher Blödsinn favorisiert.

Werden die beiden bald von KI, also Maschinen, ersetzt, wollen Zuschauer wissen. Boning beruhigt: „Wir beide sind, glaube ich, relativ spät dran“, was in wilde Gedanken zum Humorverständnis von Maschinen mündet. Ein furchtbarer Gedanke. Denn das ist an diesem Abend allen klar geworden: Die beiden witzigen Schlaumeier, die stets nah an der Grenze zwischen Nonsens und Wissen, zwischen Sinn und Unsinn quasseln, sind einfach unersetzbar.

