vor 19 Min.

Welche geistige Kraft doch von der Region ausgeht

Die Schwäbische Forschungsgemeinschaft erkundet seit 70 Jahren das Werden und Wesen einer Landschaft. Die Regionalgeschichte stößt auf großes Interesse.

Von Alois Knoller

Was sollte ausgerechnet an der Provinz so interessant sein? „Eine regionale Untersuchung kann einen schützen vor Ideologisierung und Theoretisierung“, sagt der französische Historiker Etienne François. Geschichte und Geografie gehören im Studium in Frankreich zusammen, „damit man lernt, was Kontextualisierung meint“. Er hat es mustergültig vorgeführt in seiner Studie „Die unsichtbare Mauer“ über das System der Parität im konfessionell geteilten Augsburg.

Bei der 70-jährigen Jubiläumsfeier der Schwäbischen Forschungsgemeinschaft, die sich die planmäßige Erforschung der Geschichte und Landeskunde Schwabens zum Ziel gesetzt hat, debattierten François und vier weitere Historiker, welche Bedeutung der Region zukommt. Corinna Malek, die Heimatpflegerin von Kaufbeuren, beschrieb Geschichte vor Ort als eine Entdeckungsreise über die Epochen hinweg, deren Ergebnisse teilweise konträr liegen zu den großen historischen Theorien. „Hier darf man selber denken und dem eigenen Forscherdrang nachgehen.“

Eine Festschrift informiert über die Arbeit der Schwäbischen Forschungsgemeinschaft

Markwart Herzog, Direktor der Schwabenakademie Irsee, lernte als Historiker über den enormen Kulturumschlag des ehemaligen Benediktinerklosters inmitten eines bäuerlichen Umfelds zu staunen. Meister aus Italien und Frankreich zierten das Kloster aus und bestens ausgebildete Patres schwärmten in die Provinz aus. Die Augsburger Kreisheimatpflegerin Claudia Ried stellte fest, dass in Zeiten der Globalisierung weiterhin ein hohes Interesse an Regionalgeschichte besteht. Die Leute, so sagte sie, möchten wissen, wo sie herkommen. Prof. Jürgen Dendorfer, Regionalhistoriker an der Universität Freiburg blickte fast neidvoll auf Bayern. „Von der bayerischen Infrastruktur für Historiker können wir nur träumen.“

Dazu gehört die Datenbank bavarikon.de, die auch vom schwäbischen Sprachatlas und der Ortsnamenforschung profitiert, worauf Ferdinand Kramer als Vorsitzender der Kommission für bayerische Landesgeschichte bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften hinwies. Unter ihrem Dach habe die SFG seit 1949 die „profilierte Eigenständigkeit“ Schwabens gefördert. In zwölf Reihen publiziert die SFG, sie erschließt die Quellen, bringt Studien etwa über die Fugger, über Migrations- und jüdische Geschichte heraus und beschreibt Schwaben als historischen Raum. Die SFG lebe von der Vielfalt der Betrachtung und der neu aufgegriffenen Themen, meinte ihr Vorsitzender Gerhard Hetzer.

Eine Festschrift über „70 Jahre SFG“ erschien im Augsburger Wißner Verlag.

Themen Folgen