Weltliteratur fürs Volk

Die erfolgreichste Ringvorlesung der Augsburger Universität startet neu in der Stadtbücherei: Der Auftakt mit „Buddenbrooks“ war mehr als ein „gutes Omen“.

Von Wolfgang Schütz

Wer hat noch die Zeit, wer noch die Konzentrationslust für so etwas? Dieser Zweifel, der so gut in unsere schnelllebige Gegenwart zu passen scheint, stammt tatsächlich aus dem Jahr 1901. Es war die Reaktion eines Verlegers auf ein umfangreiches Manuskript, das ihm ein noch unbekannter, gerade mal 26-jähriger Autor zugeschickt hatte, postalisch und mit 1000 Mark versichert. Thomas Manns „Buddenbrooks“ aber wurde ein Welterfolg, bis heute weit über viele Millionen Mal verkauft.

Das erzählte der emeritierte Literaturprofessor Helmut Koopmann am Mittwochabend einführend in der Augsburger Stadtbücherei. Aber damit doch ins Jahr 2019 gefragt: Wer bringt da Zeit und Konzentrationslust auf, um einem eineinhalbstündigen Vortrag einer Expertin über dieses Buch zuzuhören?

Die Universität verlässt die vertraute Hörsaal-Umgebung

Denn man kann ja durchaus als Wagnis werten, was hier Premiere feierte. „Große Werke der Literatur“ mag „die erfolgreichste Ringvorlesung in der Geschichte der Universität Augsburg“ sein, wie mit Komparatistik-Professor Günter Butzer, einer der heutigen Organisatoren, zu Beginn erklärte – begonnen im Jahr 1988 und in 15 Ausgaben bislang erfolgreich und zudem stets als Vortragsband veröffentlicht. Aber nun, nach zweijähriger Pause wegen der Emeritierung von Butzers Organisationspartner, dem Amerikanistik-Professor Hubert Zapf, beim Neustart mit dessen Nachfolgerin Katja Sarkowsky, verlässt die Universität erstmals die vertraute Hörsaal-Umgebung und versucht, ihren Klassiker „an die Stadt anzubinden“, wie Sarkowsky sagte.

Statt mit literarischer Prominenz die Menschen hinaus in den Elfenbeinturm im Univiertel zu locken, also nun der umgekehrte Weg: wissenschaftliche Expertise in die Stadtmitte gebracht, Weltliteratur fürs Volk. Insofern kann man diesen Auftakt nun als weit mehr beschreiben als das „gute Omen“, als das ihn Günter Butzer wertete.

Das Publikum reicht von der mädchenhaften Studentin bis zum rüstigen Rentner

Denn was kann einer solchen Veranstaltung Besseres passieren, als dass gleich zu Beginn die Stadtbücherei in ihrem Vortragsraum immer noch weiter aufstuhlen musste, bis schließlich auch noch der letzte Interessierte in der letzten Ecke einen Platz fand. Letztlich waren es über 100 Zuhörer, von der mädchenhaften Studentin bis zum rüstigen Rentner, die sich eben nicht gemeint fühlten, sondern nur amüsierten, als um kurz vor 19 Uhr die übliche freundliche Aufforderung zum baldigen Verlassen der Bücherei aus Versehen über Lautsprecher auch in diesen Raum übertragen wurde.

Denn kurz danach ging es hier ja erst richtig los. Über Thomas Manns Debüt „Buddenbrooks“ sprach – wie im Rahmen der Ringvorlesung auch bereits über sein letztes Werk „Dr. Faustus“ – die emeritierte Stuttgarter Professorin Heide Ziegler. Und damit eine Amerikanistin, keine Germanistin, was, so Helmut Koopmann, bei einem Werk wie diesem, zu dem vermeintlich alles schon gesagt ist, und bei Thomas Mann, zu dem es statistisch noch immer alle zwei Tage eine neue wissenschaftliche Veröffentlichung gebe, Methode hat: „Neues kann hier nur noch von Außenstehenden gesagt werden.“

Der Erzähler trete noch nicht als Künstler in den Vordergrund

Aber auch verständlich für gegenüber dem wissenschaftlichen Betrieb Außenstehende? Das freilich ist das eigentliche Wagnis dieser Reihe, das nun in der Stadtbücherei noch augenfälliger wird. Ihre Thesen jedenfalls formulierte Heide Ziegler klar: Sie sieht „Buddenbrooks“ als das Werk Thomas Manns, mit dem er sich aus seiner Herkunft herausgeschrieben, sich befreit habe zum eigenständigen Künstlertum. Denn hier, noch „naiv und objektiv“, bleibe der Autor Chronist, trete der Erzähler noch nicht als Künstler in den Vordergrund – erst danach sei Mann in der Lage gewesen, Fremdes zu verinnerlichen, sei für ihn die eigene Künstlerproblematik das typische Thema geworden. Zum Beispiel.

Ziegler arbeitet auch Leitmotivketten Manns heraus, Verweise auf Wagner, Schopenhauer und Nietzsche, beschreibt „Buddenbrooks“ wie „Dr. Faustus“ als Epochenromane – so wie der erste am Beginn eines gerade auch deutschen Verfalls stehe, bedeute der letzte die Hoffnung auf ein besseres Deutschland. Was alles spannend ist. Dem zu folgen allerdings auch nicht nur große Konzentrationslust, sondern auch die ausdauernde Fähigkeit dazu erfordert. Denn als Gelesenes im Vortragsband mag dem noch so gut zu folgen sein – als forciert Vorgelesenes ist die Verdichtung für den Zuhörer gerade auf die Dauer aber doch beträchtlich. Zum neuen Ort passte der freie, nachvollziehbarere Vortrag womöglich doch besser.

