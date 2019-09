00:31 Uhr

Wenn Pop-Art auf Luxus trifft

Heiner Meyer stellt in der Galerie Noah aus

Porsche, Prada, Lifting und Softeis – „Schönheit satt“. So beschreibt Wilma Sedelmeier, Leiterin des Kunstmuseums Walter die Vernissage zu „Oh, là, là“ von Pop-Art-Künstler Heiner Meyer. Die Verkaufsausstellung des Bielefelder Künstlers befasst sich mit Luxus – und mit manchen Luxusproblemen. Was macht den Wert des Lebens aus? Sind das Markenartikel, sind es Besitztümer? Heiner Meyer stellt mit seinen Kunstwerken Fragen, der Besucher kann beim Betrachten der Bilder und Gegenstände die Antwort selbst herausfinden.

Bei der Vernissage in der Galerie Noah im Glaspalast mit dabei: Meyers neuestes Werk – „Medicine“. Das etwas über ein Quadratmeter große Öl-auf-Leinwand-Gemälde zeigt eine hübsche Frau. Ihre Haut glänzt, ihre Augenbrauen sind gezupft und die Fingernägel rot lackiert. Sie schaut nach oben, graziös streichelt sie ihren Hals. Eine ganz normale junge Frau, die viel Wert auf ihr Äußeres legt – könnte man meinen. Wäre da nicht der Verband, der ihren Kopf verhüllt. Nur ihr Gesicht bleibt ausgespart.

Was will der Künstler damit ausdrücken? Als Denkanstoß fügt Mayer etwas Symbolisches im Hintergrund hinzu. Es sind weiße Tabletten. Auf ihnen sind Markennamen eingestanzt. Marken wie Gucci, Chanel oder Walt Disney. Der Verkaufspreis des Pop-Art-Gemäldes liegt übrigens bei 28000 Euro. Nicht ohne Grund: Heiner Meier gilt gegenwärtig als einer der bedeutendsten deutschen Künstler in dieser Stilrichtung. Die Kunst des 65-Jährigen erscheint als doppelbödig. Zum einen zeigt er den bunten Ausdruck, zum anderen den philosophischen Ansatz des Barock – Vanitas ist hier das Stichwort. 40 seiner Arbeiten sind ausgestellt. (wolo)

„Heiner Meyer – Oh, là, là“ geht in der Galerie Noah im Glaspalast noch bis zum Sonntag, 8. September. Die Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

