vor 19 Min.

Wenn alles hüpft und tanzt...

Die Band Klangphonics verdichtet Popmusik zu tranceartigem Rhythmus. Da kann keiner im Publikum ruhig stehen bleiben.

Von Tilman Herpichböhm

Pop steht für Mainstream-taugliche Musik und bedient sich inhaltlich an vielen Musikstilen, die dann „gezähmt“ dem breiten Publikum präsentiert werden. Daraus entsteht dann im besten Fall aber durchaus wieder handwerklich gute Musik.

Ein gutes Beispiel sind bekannte EDM-DJs, EDM steht für Electronic Dance Music. Das „Weichspülen“ funktioniert hier durch repetitives Arrangieren der Stücke. Ein stets durchlaufender Puls und viele elektronische Bestandteile, die langsam aufeinander aufbauen und die Musik immer mehr verdichten verleiten zum tranceartigen Tanz.

Im Vorprogramm eine One-Man-Show

Die Regensburger Band Klangphonics hat sich zur Aufgabe gestellt, diese Ansätze der EDM mit der Energie einer Live-Band zu kombinieren und präsentierte ihre Musik am vergangenen Freitag in der gut besuchten Augsburger Soho Stage.

Im Vorprogramm setzte zunächst Schlagzeuger Jan Stix Pfennig mit seiner One-Man-Show „Stixonspeed“ ein beeindruckendes Statement in Sachen Stilsicherheit, Virtuosität, Technik und Artistik. Alleine mit E-Drums und Laptop bewaffnet, entzündete er ein Drum-And-Bass-Feuerwerk, das vom ersten Ton an mit zirkusreifer Leistung beeindruckte. Dabei kreierte er mit links und rechts parallel jeweils einen vollständigen Beat am Schlagzeug und bediente dabei noch vier Fußpedale gleichzeitig mit Ferse und Zehen. Eigentlich ein Jammer, dass die unvorstellbar vielen Stunden des Übens und der Vorbereitung dieses Acts letztendlich „nur“ zu dieser doch sehr monotonen Tanzmusik führt. Außerdem hätte sich der Tonmischer statt mit seinem Handy lieber mehr mit dem Bühnensound beschäftigen sollen. Wenn man bei dieser Art Musik das Klackern der Schlagzeugpads hört, ist sie definitiv zu leise.

Als danach Klangphonics die Bühne enterten, hielten sie ihr Versprechen „Tanzbarkeit der Tracks“, und auch beim Publikum gab es kein Halten mehr. Gut arrangierte Coverversionen etwa von Daft Punks „Aerodynamic“ bewiesen, dass Gitarrist Maxl Walmsley, Bassist Florian Friedel und der erst 20-jährige Schlagzeuger Ben Kopfnagel sich in Sachen Virtuosität nicht hinter einem Jan Stix verstecken müssen. Und der gebürtige Augsburger Markus Zunic am Saxophon sorgte mit sicherem Melodiespiel und geschickt eingesetzten Effekten für stildienliche Flächensounds auf hohem musikalischem Niveau.

„Lernt uns kennen, wir wollen euch kennenlernen!“ rief Kopfnagel nach getaner Arbeit ins Mikrophon, diese Entdeckerlust hatte sich komplett auf die Musik der vier übertragen, was man ihnen in der gemeinsamen Aufmerksamkeit und Spielfreude jede Sekunde ansah. Am Ende des Konzerts, bei der zweiten Zugabe, blieb tatsächlich kein einziger Gast ruhig stehen, ausnahmslos alle Konzertbesucher tanzten durch den Club. Das schafft wirklich nur gut gemachte Popmusik.

Themen Folgen