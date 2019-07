vor 42 Min.

Wenn der Norden auf den Nahen Osten trifft

Zwei Schlagzeuger zeigen, dass ihr Instrument nicht nur Hintergrund und überhaupt nicht laut sein muss

Von Tilman Herpichböhm

Das Freitags-Doppelkonzert des internationalen Augsburger Jazzsommers zählt beim entdeckungsfreudigen Publikum zu den beliebtesten Terminen. Kurator Christian Stock bucht dafür gerne etwas unbekanntere Formationen aus Deutschland und Europa, gleich zwei auf einmal. Fast immer kommen hier auch regionale Künstler zum Zug. So traf dieses Jahr das Harrycane Orchestra aus Augsburg auf das schwedische Trio um den Schlagzeuger Emil Brandqvist, das gerade in den Startlöchern zu einer internationalen Karriere steht. Zwei Schlagzeuger-Bandleader an einem Abend also, was durchaus eine Besonderheit ist.

Harry Alt ist einer der Top-Three-Drummer der Augsburger Jazzszene, und als er vor vier Jahren ankündigte, eine Band unter seinem Namen mit eigenen Kompositionen ins Leben zu rufen, war die Spannung unter Fans, Freunden und Kollegen riesig. Die hohen Erwartungen wurden erfüllt. Seitdem spielt sich die sechsköpfige Combo durch die deutschen Clubs und macht bei internationalen Wettbewerben auf sich aufmerksam. Die einzigartige Fusion aus Jazz und orientalischer Musik funktioniert auch deshalb so gut, weil mit Joe T. Aykut an Oud (türkische Laute) und Cümbüs (türkisches Banjo) und Tarkan Yessil an Gesang, Darbuka und Riq (arabische Trommeln) zwei authentische Musiker eine tragende Rolle einnehmen. Dazu hat er mit Kay Fischer an Saxofon und Klarinette, Giuseppe Puzzo am Kontrabass und David Kremer am Klavier drei weitere Top-Jazzmusiker der Augsburger Szene mit im Boot.

Beim Konzert im Botanischen Garten bekam die Band nun einen angemessenen Ort für ihre Musik, welche die Zuhörer auf einen melancholischen Wüstentrip in sieben Achtel entführte. Dabei verstehen es die Musiker, die doch recht eindimensionale nahöstliche Stilistik mit Klangdetails musikalisch aufzupeppen. Eine große Rolle spielte dabei neben dem wunderbar melodisch und vielseitig und dabei immer sehr musikdienlich-zurückhaltend aufspielenden Bandleader auch das beeindruckend filigrane Fingerspiel Yessils an der Riq und der zusätzliche Einsatz von E-Piano bei Kremer und Kleinperkussion bei Fischer.

Dieser sorgte etwas allein auf weiter Flur für imposante Solos, die den Jazz-Approach der Gruppe immer wieder flüchtig erkennen ließen. Gespannt wartet man auf das zweite Album der Gruppe, das im Herbst erscheinen wird. Die präsentierten Kompositionen von Alt und Kremer machen Lust auf mehr.

Danach enterte der schwedische Schlagzeuger Emil Brandqvist – angeblich der leiseste Schlagzeuger Europas – mit Landsmann Max Thornberg am Bass und dem finnischen Pianisten Tuomas Turunen die Bühne und tat das, was alle erwarteten – und zwar extrem gut. Skandinavischer Jazz wie aus dem Lehrbuch und auf allerhöchstem Niveau. Eine perfekt eingespielte Band, die von der ersten Minute an einen tollen Sound hat, gemeinsam atmet, viel interagiert und im Miteinander gestaltet. Sie performten malerische Stücke, etwa über nordische Naturschauspiele oder Vögel, nutzten dann aber auch immer wieder energetische Riffs und fast schon tanzbare Rhythmen, die charmant das Volkstümliche hofierten, um dem Publikum auch noch das letzte Tröpfchen Glückseligkeit auszuquetschen. Wären sie nicht so dahingeschmolzen, hätte es sicherlich von allen 600 Besuchern im Garten Standing Ovations gegeben.

