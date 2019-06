vor 20 Min.

Wie Augsburg in Goethes „Götz von Berlichingen“ kam

Dieses Maximilian-Porträt von Dürer/de Negker ist gerade in der großen Maximlian-Ausstellung in Augsburg zu sehen.

Das Bild Maximilian I. ist auch von der Literatur geformt worden. Goethe zum Beispiel hat dem Kaiser ein literarisches Denkmal errichtet.

Von Mathias Mayer

Wenn jetzt des 500. Todestages von Maximilian I. gedacht wird, in Ausstellungen und Vorträgen, beschreiben vor allem Historiker und Kunsthistoriker seine Wirkung. Das „Bild“ des letzten Ritters, der selbst ja auch Texte verfasst hat, ist indes nicht zuletzt durch literarische Zeugnisse geprägt: Hier wäre in erster Linie an Goethe zu denken, der den Kaiser auch immer wieder mit Augsburg in Verbindung gebracht hat. Im dritten Akt seines „Götz von Berlichingen“ lässt Goethe den Kaiser in einem Garten in Augsburg auftreten. Er formuliert dort einen etwas skeptischen Rückblick auf sein Leben – „so viele halbe, so viel verunglückte Unternehmungen!“ –, wie es zum Bild des „letzten Ritters“ gehört. Gerade diese Momente der Spätzeitlichkeit, des Überholten, müssen ihn an Maximilian gefesselt haben.

Schon Goethes Vater, ein Freund der bildenden Kunst, scheint übrigens für den von seinen Zeitgenossen mehrfach porträtierten Kaiser Sympathien gehabt zu haben, weil dieser der Meinung war, Zeichnen müsse jedermann lernen, – eine pädagogische Einstellung, die der Vater Goethe bei seinem Sohne erfolgreich praktizierte. Dieser hörte, wie er in seiner Autobiografie schreibt, in seiner Jugend den Kaiser als einen „Menschen- und Bürgerfreund loben“.

Goethe griff das Deutsch des frühen 16. Jahrhunderts auf

Für den jungen Dichter war Maximilian im Götz-Drama dann eine Art moralische Institution, die aber zugleich das Ende der alten Zeit signalisierte. Goethe griff dazu das Deutsch des frühen 16. Jahrhunderts auf, die Sprache von Luther, Götz und eben Maximilian, wofür er etwa von Wieland kritisiert wurde. Als der ausgebildete Jurist Goethe kurze Zeit später ans Reichskammergericht in Wetzlar kam, hatte er mit dem vom Kaiser verordneten Rechtssystem direkt zu tun.

Nach seinem ersten Jahrzehnt in Weimar brach er bekanntlich, unzufrieden mit den dortigen Verhältnissen, nach Italien auf, und auf dem Weg erinnerte er sich in Innsbruck an das Abenteuer Maximilians in der Martinswand, das aus der Vita des Kaisers erzählt wird. Vor allem aber hat Goethe dem Kaiser, der ihn als Person und als Verkörperung der Renaissance anhaltend beschäftigt hat, ein literarisches Denkmal errichtet: Während die alte „Historia von D. Johann Fausten“, 1587 gedruckt, eine Begegnung zwischen dem Ketzer und Kaiser Karl V. erfindet, greift Goethe auf die späteren Bearbeitungen des Faust-Buches bei Pfitzer (1674) und dem Christlich Meynenden zurück, in denen dem Erzzauberer Kaiser Maximilian gegenübersteht.

Die Szene sollte auf dem Reichtsag in Augsburg spielen

Im zweiten Teil des großen Dramas spielt dann die Figur eines deutschen Kaisers eine sehr bedeutende Rolle, der, wie es gegenüber Eckermann heißt, „alle möglichen Eigenschaften hat, sein Land zu verlieren“. Zunächst sollte die Szene auf dem Reichstag in Augsburg spielen; Mephisto kann Faust dazu überreden, vor dem Kaiser aufzutreten, doch sollte „in des Kaisers Gegenwart nichts von Gaukelei und Verblendung vorkommen.“ Der Kaiser allerdings äußerte den Wunsch, „dass er sich Faustens Mantel wünsche, um in Tirol zu jagen und morgen zur Sitzung wieder zurück zu sein.“

Diesen Entwurf hat Goethe jedoch nicht weiterverfolgt. Er hat schließlich die Figur des Kaisers nicht nur nach einem einzigen historischen Vorbild geprägt, sondern – neben Maximilian – ihr auch Züge von Kaiser Karl IV. verliehen und sie sogar mit dem zeitgenössischen Wissen des 19. Jahrhunderts konfrontiert. War für die große „Mummenschanz“-Szene, eine Art Fasnachtsaufzug, noch Dürers „Triumphzug Kaiser Maximilians“ das Vorbild, so baute darin Goethe nicht zuletzt die sehr ironische Szene von der Erfindung des Papiergeldes ein, eine heute fast frühmarxistisch wirkende Analyse.

Dadurch verlieh er dem Kaiser Züge einer leichtfertigen Schwäche, die ihn auf Faust und seine mephistophelischen Vorschläge angewiesen sein ließ. So wird Augsburg unausgesprochen zum Schauplatz einer von Sympathie und Skepsis getragenen Darstellung des Kaisers, bei der nicht nur historische Quellen, sondern die Notwendigkeit des Dramaturgischen die Feder geführt haben. Das „Bild“ des Kaisers ist also auch von literarischen Zügen geprägt.

***

Prof. Mathias Mayer ist Lehrstuhlinhaber für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Augsburg

Themen Folgen