Wie ein Indianerhäuptling ohne Pferd

Norbert Gstrein erzählt von der Flucht vor sich selbst

Von Gerlinde Knoller

Eigentlich hätte er lieber zu diesem Abend im Klostergarten von St. Stephan sein neuestes Buch mitgebracht, das in wenigen Tagen erscheinen wird, verriet Norbert Gstrein. Der österreichische Schriftsteller aus Tirol war diesmal vom Gymnasium eingeladen und las aus seinem 2018 erschienenen Roman „Die kommenden Jahre“. Weil Gstrein ahnte, dass er, sobald er das frisch gedruckte Buch in seinem „Unschuldszustand“ das erste Mal aufschlagen würde, Druckfehler entdecken würde, „weil das immer so sei trotz sorgfältigstem Korrekturlesens“, meinte er schmunzelnd, hatte er sich doch lieber für seinen Vorgängerroman entschieden.

An diesem lauen Sommerabend unter Apfelbäumen, begleitet vom Gesang der Vögel, machte Norbert Gstrein mit dem Gletscherforscher Richard bekannt, verheiratet mit der Schriftstellerin Natascha. Sie hat ihr Sommerhaus nahe Hamburg an eine syrische Flüchtlingsfamilie aus Damaskus vermietet und weiß dies in den Medien geschickt zu verbreiten. Ihr Mann ist von dieser Hilfsaktion weniger begeistert, weil er „keine öffentliche Modellfamilie“ sein möchte. „Das ist die Trennlinie in dieser Ehe“, so Gstrein. Richard beginnt, selbst über Fluchtmöglichkeiten nachzudenken – aus der Ehe, vor sich selbst, vor dem Älterwerden. Sein Traumziel ist Kanada.

Um diesen Hintergrund wissend, zog Norbert Gstrein beim Lesen seine Hörer sofort in Bann. Um Richards Unbehagen zu zeigen, wählte er jene Szene, in der Natascha ein Youtube-Video drehen lässt – die Flüchtlingsfamilie im Garten, Natascha schenkt aus einer Karaffe Limonade ein, die Kinder spielen Federball und Richard steht unbeteiligt am Grill. „Warum lässt du so etwas zu?“, fragt eine Wissenschaftskollegin Richard, der selbst wenig stolz auf das Video ist. In wunderbarer Sprache, äußeres und inneres Geschehen präzise beschreibend, gibt Gstrein tiefe Einblicke in diese Ehe und ihr Auseinanderdriften. Die Passage über einen Fahrradunfall Richards veranschaulicht dessen Absturz. Er fühlt sich wie „ein Indianerhäuptling, dem sie das Pferd unter dem Hintern weggeschossen hatten und der jetzt seinen Verfolgern zu entkommen trachtete und leichtfüßig durch die Wildnis lief“.

Besondere Akzente bei dieser Lesung setzte das Streichquartett aus Schülern. Schließlich konnte es Norbert Gstrein doch nicht lassen, weitere Vorfreude auf seinen aktuellen Roman zu wecken. Er las einen Text aus einer Literaturzeitschrift, in dem er tagebuchartig die Schönheit und Schroffheit der amerikanischen Prärie in Wyoming und Montana beschrieb, die er noch einmal besucht hatte, um sicherzugehen, dass die „zwei Sätze“, mit denen er diese Landschaft in seinem Roman beschrieben hatte, tatsächlich so stimmen. Bei dieser Reise entdeckte er auch das Foto, das auf dem Cover des neuen Buches ist: ein Mädchen mit Hund, das in die Prärie läuft.

Norbert Gstrein, Die kommenden Jahre. Hanser Verlag 2018, 288 Seiten, 22 Euro. Als ich jung war. Hanser Verlag, 352 Seiten, 23 Euro (ab 22. Juli)

