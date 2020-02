15:34 Uhr

Wie eine Griechin Expertin für Heiner Müller wird

Vor 20 Jahren kam Kalliniki Fili als Erasmus-Studentin nach Berlin und fing dort an, sich intensiv mit Heiner Müller zu beschäftigen. Am Ende promovierte sie über den Dramatiker.

Wenn man Kalliniki Fili auf Heiner Müller anspricht, kommt sie ins Schwärmen. Für sie ist er der Nachfolger von Bertolt Brecht, nicht nur als Dramatiker.

Von Richard Mayr

Immer wieder begegnet einem in dieser Ausgabe des Brechtfestivals der Name Heiner Müller (1929-1995). Für die beiden Leiter des Brechtfestivals Tom Kühnel und Jürgen Kuttner ist er der Theater-Erbe von Bertolt Brecht, deshalb haben sie Heiner Müller auch eine Hörspiel-Reihe gewidmet. Dazu gab es schon am Auftaktwochende im Rahmen des ersten Spektakelabends einen Heiner-Müller-Interviewmarathon.

Und dann taucht immer wieder ein weiterer Name auf, der in engem Kontakt zu Heiner Müller steht: Kalliniki Fili, geboren 1977 in Athen, die als freie Regisseurin arbeitet und zum Beispiel am Freitagabend mit der Einführung in das Müller-Hörspiel „Bildbeschreibung“ im Programm steht. Wer wissen möchte, warum das Werk Heiner Müllers immer noch Bedeutung hat, sollte sich einmal mit der Griechin, die jetzt mehr als 20 Jahre in Deutschland lebt, unterhalten. Dann fallen Sätze wie: „Seine Texte warten auf Geschichte.“ „Für ihn war Geschichte nichts Abgeschlossenes.“ oder „Nekrophilie ist die Liebe zur Zukunft.“

Zu Heiner Müller kam Fili durch einen Zufall. Als Erasmus-Studentin kam sie 1999 nach Berlin an die Humboldt-Universität und hat dort bei Prof. Frank Hörnigk studiert, der wiederum ein großer Müller-Spezialist war und Herausgeber der Heiner-Müller-Werkreihe war. Von da an ließ sie Müller nicht mehr los. „Ich war fasziniert von seiner Sprachgewalt und wie er mit den antiken Mythen umging“, sagt Fili. So sehr, dass sie nach ihrem Studium in Berlin über Heiner Müller ihre Doktorarbeit schrieb.

Heiner Müller hat auch das Berliner Ensemble übernommen

Und heute, 20 Jahre später, aus der Germanistin ist längst eine Theaterfrau geworden, ist sie immer noch genauso begeistert wie damals, wenn die Rede auf Müller kommt. Klar stehe Müller in der Nachfolge von Brecht. Er habe nicht nur als Autor dort weitergearbeitet, wo Brecht aufgehört habe, habe nicht nur wie Brecht die Vorstellung, dass Geschichte nichts Abgeschlossenes sei, dass wir Gegenwärtigen deshalb immer wieder die Vergangenheit und die Toten befragen müssen, Müller habe auch 1992 gemeinsam mit Peter Zadek, Matthias Langhoff, Peter Palitzsch und Fritz Marquardt die Leitung des Berliner Ensembles übernommen, das Brecht nach seiner Rückkehr nach Deutschland in Ost-Berlin gegründet hat. Dort, am Berliner Ensemble, ist übrigens immer noch Müllers letzte Inszenierung – Brechts „Arturo Ui“ mit Martin Wuttke in der Hauptrolle von 1995 – zu sehen.

Fili gefällt es, wie Müller antike Mythen wie Philoktet, Ödipus und Herakles so interpretiert hat, „dass sie immer noch gelten“. Wahrscheinlich auch, weil er in der DDR nur versteckt Kritik üben konnte. Als sein Stück „Die Umsiedlerin“ 1961 uraufgeführt wurde, wurde Müller aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen, was praktisch einem Berufsverbot gleichkam.

Eines ist Fili besonders wichtig: Dass er gelesen wird. Denn für Heiner Müller müsse man kein Experte sein. Übrigens wartet die Regisseurin Fili immer noch auf eine Gelegenheit, einmal ein großes Müller-Stück zu inszenieren. Für das Staatstheater Augsburg hat sie im vergangenen Mai im Maximilianmuseum eine Müller-Hommage in Szene gesetzt. Im Rahmen des ersten Spektakels im Brechtfestival hat sie Regie geführt in Lothar Trolles „Klassenkampf“ – mit im Ensemble war dabei Filis langjähriger Lebensgefährte Kai Windhövel.

