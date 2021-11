Im Fluss der Bewegung: Solo-Tanz-Theater in Augsburg

Plus Nach zwei Jahren konnten die Preisträger des Solo-Tanz-Theater-Festivals wieder im Abraxas auftreten. Einige Choreografien überzeugen mit emotionaler Offenheit.

Seit einem Vierteljahrhundert gibt das Internationale Solo-Tanz-Theater-Festival Stuttgart, das Marcelo Santos in Augsburg ins Leben rief, innovativen Tänzern und Choreografinnen ein Podium. Die Preisträgerinnen und Preisträger 2021 durften sich endlich auch live im Abraxas präsentieren, denn zwei pandemiegeprägte Jahre lang konnte das Festival nur online stattfinden.