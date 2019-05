15:00 Uhr

Zeitreisende landen auf dem Rathausplatz

Knapp 50 Mitspieler haben in Augsburg am Theater der 10000 teilgenommen.

Fast 50 Augsburger werden mitten in der Stadt teil eines deutschlandweiten Unicef-Theaterprojekts mit deutlicher Botschaft.

Von Richard Mayr

Was ist denn da an diesem Samstag auf dem Rathausplatz los? Nein, auf diesem großen mit Flatterband abgetrennten Quadrat hat sich keine Reisebusgesellschaft eingefunden, die gerade Bewegungsspiele macht. Auf dem Platz sind knapp 50 Menschen, die gerade aus der Zukunft ins Jahr 2019 gereist sind und den Auftrag mitbekommen haben, diese Gegenwart so zu beeinflussen, dass die Welt auch in 100 oder 200 Jahren lebenswert bleibt.

Das Theater der 10000 nennt sich dieses außergewöhnliche Theaterprojekt, das Unicef-Deutschland zeitgleich an 100 Orten quer durch Deutschland veranstaltet hat. Überall haben sich um 12.19 Uhr Menschen eingefunden, um ein Teil dieses Experiments zu werden. Alle haben sich vorher registriert, haben ihre Smartphones dabei und bekommen über Kopfhörer sowohl die Geschichte erzählt, als auch Regieanweisungen ins Ohr geflüstert.

Die Menschen werden zurückgeschickt ins Jahr 2019

Leonie Pichler, Gründerin des Bluespots Ensembles in Augsburg, hat zwei Jahre lange als künstlerische Leiterin gemeinsam mit Unicef auf diesen Tag hingearbeitet. Die Hilfsorganisation möchte mit künstlerischen Mitteln ein Zeichen für Menschlichkeit setzen. Als erstes werden die Mitspieler in die Zukunft versetzt.

Dort ist es nicht mehr selbstverständlich, täglich frisches Trinkwasser zu bekommen. Die Luftqualität ist schlechter geworden, und die Idee der Demokratie ist auch geschliffen. Es gibt keine Mitsprache- und Gestaltungsmöglichkeiten mehr. Der Ausweg der Rebellen: Die Menschen in der Zeit zurückzuschicken, in ein Land, in dem es eigentlich so einfach wäre, die Dinge zum Guten zu verändern.

Man spürt, was man in der Gegenwart hat

So beginnt dieses knapp 40 Minuten lange Spiel. Ein schöner Kniff, dass jeder Mitspieler eine Rolle aus der Zukunft bekommt. Und dieser Mensch mit dem je eigenen Körper verschmolzen wird. Man muss den Körper testen: Arme bewegen, springen. Später wird symbolisch gegen die Zeitwächter gekämpft, die die Flucht in die Vergangenheit verhindern möchten.

Die Handlung wird einem auf diese Weise im wahrsten Sinn des Wortes implementiert. Figur und eigener Körper verschmelzen laut Regieanweisung miteinander. Stark auch die Momente, in denen es augenfällig, welche nicht selbstverständlichen Errungenschaften die Gegenwart bietet: Glück in der Kindheit, Zeit zum Spielen, eine Schulausbildung und - elementar, aber viel zu selten gewürdigt - ein Leben ohne Krieg, mit ausreichend Nahrung, frischem Wasser und der Freiheit, die Welt selbst mitzugestalten. Am Schluss applaudieren sich die Mitspieler gegenseitig.

Unicef Deutschland hat an 100 verschiedenen Orten das Theater der 10000 veranstaltet. Bild: Richard Mayr

Wie von den Augsburger Organisatoren am Samstag zu erfahren ist, hat es mit den 10000 deutschlandweit doch nicht geklappt: Die zugrundeliegende Idee war an 100 Orten je 100 Mitspieler zu versammeln. Aber mehr als 5000 dürften es gewesen sein. Wer am Schluss die letzte Ansprache über den Kopfhörer hört, doch bitte diesen Auftrag nicht zu vergessen, spürt etwas von der Möglichkeit, die Welt umzukrempeln: Wenn 10000 Menschen gemeinsam ein Werk beginnen würden, hätte das Einfluss und Kraft. Und: Jeder könnte es ja, die meisten würden es auch gern, nur siegt leider viel zu oft die Bequemlichkeit.

