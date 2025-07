Aaron Parks und Little Big eröffnen den Augsburger Jazzsommer im Botanischen Garten

Die Musik, sagt Aaron Parks, als sich die Nacht schon langsam über den Stadtwald schiebt, finde immer einen Weg vorbei am Harnisch, den man sich zum Schutz vor all den schlimmen Nachrichten ums Herz gelegt hat. Sie gebe Kraft, dem aufkeimenden Faschismus zu widerstehen und die Menschlichkeit nicht zu vergessen. Die Musik seiner Band Little Big trägt zum Auftakt des Augsburger Jazzsommers im Botanischen Garten dieses Ansinnen in jeder Pore. Sie lässt verschiedenste Einflüsse verschmelzen, sie ist offen und fluvial, Struktur und Freiheit gehen Hand in Hand. Und sie kann über das Vorurteil, Jazz sei ein elitäres Genre, nur milde lächeln.

