18:08 Uhr

Wie wär's mit einem flauschigen Hasen?, fragt "Text will Töne"

Plus Das zum Quartett erweiterte Duo "Text will Töne" erörtert kurzweilig die alljährliche drängende Frage, was, wie und wo an Weihnachten zu schenken ist.

Von Kristina Orth

Alle Jahre wieder stellt sich die Frage, welche Geschenke es an Weihnachten gibt. Theodor Fontane hat seiner Frau Emilie 1867 vorgeschlagen: „Wir haben gemeinsam Freud und Leid, warum nicht auch die Gardine.“ Außerdem solle seine „Olle“ noch eine „Hyazinthenknolle“ bekommen, die sie am besten selbst bezahle.

