Adventskonzert

18:38 Uhr

Augsburger Philharmoniker zeigen, wie die Vorfreude auf Weihnachten klingt

Christian Schmitt an der Chororgel der Moritzkirche und Jung-Eun Shin an der Violine.

Plus Solisten der Augsburger Philharmoniker und der Artist in Residence des Orchesters mit festlicher Adventsmusik - diesmal nicht im Kongress am Park, sondern in der Kirche.

Von Gerlinde Knoller

In eine Atmosphäre der Ruhe und Schönheit entführte das Konzert „Der Klang der Kirchenorgel“ die Zuhörerinnen und Zuhörer in der Moritzkirche. Eingeladen hatten dazu die Augsburger Philharmoniker. Besonders geprägt hat diesen Abend der Organist Christian Schmitt. Er ist in der Spielzeit 2021/2022 Artist in Residence der Philharmoniker, hatte im September die restaurierte Steinmeyer-Orgel im Kongress am Park eingeweiht. Der international gefragte Konzertorganist spielte an den beiden Orgeln der Moritzkirche, der Katharinenorgel im Chorraum und der Mauritiusorgel, der Hauptorgel auf der Westempore. Einleitend hatte Moritzpfarrer Helmut Haug darauf hingewiesen, welche Hoffnung „in diesen Tagen unserer Zeit und in unserer Verzagtheit“ die Musik, die einfach zum Advent gehöre, ausdrücken kann.

