vor 28 Min.

Von wegen Stummfilm: Was hinter dem Augsburger "Lärmfilm"-Festival steckt

Plus Der Verein „Mehrfrau“ und weitere Gruppen bringen das Kino auf die Straße: Sie zeigen beim "Lärmfilm"-Festival Stummfilme an Augsburger Hausfassaden.

Von Veronika Lintner

„Lärmfilm“-Festival, so heißt die Open-Air-Kino-Reihe, die an diesem Freitag, 6. Mai, in Augsburg zu erleben ist. Starker Titel, könnte man meinen, klingt doch nach Action für die Ohren – der Clou ist nur: Hinter „Lärmfilm“ verbergen sich tatsächlich zehn Stummfilme. Neu gefilmt, aber doch klassisch, ohne ein gesprochenes Wort.

