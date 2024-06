Stadtbücherei Augsburg

20:22 Uhr

Andrea Petkovic liest aus "Zeit, sich aus dem Staub zu machen"

Plus Vom Tennisfeld in die Bestsellerliste: Andrea Petkovic spricht in der Stadtbücherei Augsburg über ihre Karriere, ihren Abschied vom Sport – und ihre literarische Zukunft.

Von Veronika Lintner

Was ist das bloß für eine Geschichte, in der sich die Heldin einfach aus dem Staub macht? Eine Geschichte, die der Tennissport geschrieben hat: Auf Seite 100, exakt in der Mitte des Buches, beschließt die Heldin der Erzählung, ihren Kampf aufzugeben. Sie verlässt den Tennisplatz. Nie wieder Wimbledon! Nie wieder schwitzen gegen Serena Williams! Nie wieder die Chance, doch noch ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Denn der Ellenbogen ächzt und das Knie knackt, der Körper ist 32 und schaltet alle Signale auf Rente. "Zeit, sich aus dem Staub zu machen", denkt die Heldin und so heißt auch das Buch. Aber heute? Zwei Jahre nach diesem Abschied? Sitzt die Heldin auf der Bühne, in der Stadtbücherei Augsburg: Tennis-Profi Andrea Petkovic hat sich aus dem Staub gemacht, um als Schriftstellerin wieder aufzutauchen. In ihrem Buch, das sie in Augsburg vorstellt, schreibt sie über ihren eigenen Abschied vom Tennis. "Staub, das war mein bester Belag", sagt Andrea Petkovic und meint damit den roten Sand von Roland Garros bei den French Open. Jetzt spricht sie in Augsburg über all die Siege im Staub und die vielen Niederlagen, über psychologischen Selbstbetrug – und neue literarische Ziele.

"Spitzensportlerin, Schriftstellerin, Moderatorin, Analystin ...", der Literaturexperte Kurt Idrizovic trägt eine lange Liste vor, es sind die vielen Berufe der Andrea Petkovic. Und Idrizovic begrüßt sie als Moderator auf der Bühne. "Eine Doppelbegabung", nennt er die 36-Jährige. Schon als Sportlerin hatte sie die Begabung, das Publikum für sich zu gewinnen. Mit Energie und Drama, mit Witz und kleinen Tanzeinlagen auf dem Platz. "Wie viele echte Tennis-Fans sind denn heute da?", fragt Petkovic in Augsburg, freut sich über viele gereckte Hände und spielt ihr Talent als Erzählerin aus. Gestern noch bei den French Open gewesen, als TV-Expertin für einen US-Sender das Finale kommentiert. "Auch mal gut, beim Finale dabei zu sein. Das habe ich als Spielerin nie geschafft." Die Pointe zündet, das Publikum lacht. Aber der Gag liegt natürlich im Understatement: in der Erfolgsstatistik ihrer Karriere.

