Anglistentheater

"The Trojan Woman": Das grausame Schicksal verzweifelter Frauen

Die Seherin Cassandra (Diana Viogradova) wirft sich ihrer Mutter Hecuba (Lotte Lange) zu Füßen. Halb verrückt sinnt sie auf Rache an den Griechen. Rechts der klagende Chor, im Hintergrund wartet Andromache (Emma Nacu) auf ihren Auftritt auf der schmalen Bühne.

Plus Das Anglistentheater der Universität Augsburg spielt eine zeitlose Tragödie in moderner Bearbeitung: "The Trojan Women". Zu Besuch bei einer Bühnenprobe.

Von Daniela Tiggemann Artikel anhören Shape

Der Krieg ist vorbei, die Stadt zerstört, die Belagerer ziehen ab. Aber sie nehmen vorher noch mit, was ihnen als "Beute" zusteht. Und dazu gehören eben auch die Frauen und Kinder der eroberten Stadt. Vor fast zweieinhalbtausend Jahren hatte Euripides diese zeitlose Tragödie um die Frauen des sagenumwobenen Troja geschrieben. Dass das Thema nach wie vor aktuell ist, beweisen die vielen neuen Bearbeitungen, gerade auch in den vergangenen beiden Jahrzehnten. Das Anglistentheater der Uni Augsburg bringt nun eine amerikanische Prosa-Fassung von Ellen McLaughlin von 2003 auf die Bühne. Premiere ist am 29. Juni.

Im Hörsaal II, Gebäude C., probt das Augsburger Anglistentheater

Es ist die erste "Bühnenprobe" im Hörsaal II, Gebäude C, der traditionell als Bühne in der Uni Augsburg herhalten muss, aber nur wenige Quadratmeter in einem schmalen Band zur Verfügung stellt. Regisseur Rudolf Beck fordert zu Beginn Disziplin ein, es soll der erste Durchlauf werden. Da kann und darf vieles schiefgehen. Doch erstaunlicherweise läuft es wie am Schnürchen.

