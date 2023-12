Wer heute Neubauten plant, muss in die Zukunft schauen

Der schwäbische Architekten- und Ingenieursverein hat eine neue Leitung. Landschaftsarchitektin Bü Prechter sieht viele Wirkungsfelder.

Die Abkürzung liest sich erst einmal kryptisch: SAIV. Dahinter verbirgt sich der schwäbische Architekten- und Ingenieurverein. Nach dem Bund Deutscher Architektinnen und Architekten Augsburg-Schwaben ist er der zweite größere Architektenverein - mit der Besonderheit, auch Landschaftsarchitektinnen und -architekten, Innenarchitektinnen und -architekten sowie alle Ingenieurinnen und Ingenieure, die mit dem Bauwesen befasst sind, als Mitglieder anzusprechen. Ein Allroundverein, einer, in dem sich Stadtplaner und Statiker begegnen, Landschaftsarchitekten und Architekten. Auch ein alter Verein, der bereits 1867 gegründet worden ist. Und nun auch ein Verein, der sich wieder verstärkt an die Öffentlichkeit wenden möchte, wie Bü Prechter, erste Vorsitzende seit diesem Frühjahr, betont. Der Landschaftsarchitektin ist es ein wichtiges Anliegen, dass sich der Verein in wichtige Debatten verstärkt einbringt.

Denn Architektur prägt über einen langen Zeitraum, was neu gebaut und gestaltet wird, ist erst einmal da und verschwindet nicht mehr. Und man sieht ja gerade, wie schwierig es ist, den Altbestand an Häusern und Wohnungen energetisch auf einen Standard zu heben, der in der Gegenwart möglich und wünschenswert ist. Wer heute baut, darf nicht nur die Vergangenheit, sondern muss auch die Zukunft im Blick haben, etwa den Klimawandel mit seinen Auswirkungen. Deshalb diskutiert Augsburg gerade darüber, wie wieder mehr Grün und damit auch mehr Abkühlung seinen Weg in die Stadt findet, etwa auf den Rathausplatz, etwa auf die breite Maximilianstraße.

Gerd Merkle wird vom Verein gewürdigt

Über die sprach dann auch Gerd Merkle, der ehemalige Baureferent Augsburgs, der auf der Mitgliederversammlung des SAIV (gegen den Widerstand einiger Mitglieder) gewürdigt worden ist. Vor allem die kleinen, eher unscheinbaren Projekte, die er nur mit schmalem Etat verwirklichen konnte, haben es ihm als Architekt in seinen Jahren als Baureferent Augsburgs angetan. Gleichzeitig sprach er an, wo die politischen Schwierigkeiten im Bauwesen liegen. "Oft wird der Weg des geringsten Widerstands eingeschlagen", sagte er. Anstatt eines größeren mutigen Wurfs, der auch Widerspruch aushalten muss, werden oft Kompromisse gesucht. Und man konnte da mitdenken, dass sie nicht immer zufriedenstellend seien. Was er noch gerne vollendet hätte? "Die Fuggerstraße, das ist eine Wunde in der Stadt", sagte Merkle.

Gerd Merkle wurde Ende April 2023 als Baureferent der Stadt Augsburg verabschiedet. Foto: Silvio Wyszengrad

Anregungen holt sich der Verein nicht nur über die Vielzahl seiner Mitglieder, sondern auch über Exkursionen, in denen anderswo betrachtet wird, wie Lösungen ausschauen können: etwa zuletzt in Mannheim, das ähnlich groß wie Augsburg ist und ebenfalls über große Konversionsflächen verfügt hat. Oder aber in Heidelberg, das Wege gefunden hat, den Neckar als Fluss besser in die Stadt zu integrieren. Oder in Ulm, das seit vielen Jahrzehnten mit mutiger, guter und zeitgenössischer Architektur in seiner Innenstadt neue Akzente setzt.