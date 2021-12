Der Stille Lautstärke verleihen

Plus Das Augsburger Label „atemwerft“ hat sich ganz der Stimme verschrieben. Martyn Schmidt veröffentlicht noch drei Werke, dann will er sein Label neu aufstellen.

Ohne Stimme blieben von Worten nur leere Hüllen. Sie lässt selbst einen der grundlegendsten Ausdrücke der zwischenmenschlichen Kommunikation, das Wort „Ja“, je nach Stimmlage interessiert oder gelangweilt klingen, bedrohlich oder versöhnlich. Die Stimme vermag zu betören, einzuschüchtern und zu erheitern, sie flüstert, knurrt oder schreit vor Freude und vor Schmerz. Im Pleistozän waren die Voraussetzung für empirische Forschung sicher nicht die besten, doch kann man davon ausgehen, dass es Laute waren, mit denen sich unsere behaarten Vorfahren verständigten und so die Urform der Sprache entwickelten. Der Klang und das Gemeinte spielen von der primitiven bis zur Hochkultur zusammen, von der Mammutjagd bis zur Lyrik.