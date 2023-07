Augmented Reality

28.07.2023

Theater goes Handy: Das Staatstheater zeigt, warum Technik auch Kunst ist

Mit "Ein Flanellnachthemd" in Augmented Reality am Staatstheater Augsburg.

Plus Spätestens seit der Pandemie kennt jeder QR-Codes. Gute Voraussetzungen für das erste AR-Stück des Staatstheaters Augsburg: Ein gruseliger Sommerspaß im öffentlichen Raum.

Von Stefanie Schoene Artikel anhören Shape

Hinter jedem Fenster eine Bühne: Vier Zimmer, Dachboden, Keller. Wie durch ein Gucklochtheater schaut man in das Haus und seinen surrealen Figuren zu. Mal haben sie Hörner, mal sind sie in Hausmädchen-Uniform, einer liegt im Federbett (Andrej Kaminsky), eingepackt in Daunen. Das ist Araun. Gelangweilt schmeißt dieses Kind mit segelnden Dartpfeilen auf das Hausmädchen im Schwanenkostüm (Manuela Brugger). Die Schwanenfrau eröffnet ihm, Arauns Vater sei soeben in der Küche ermordet worden. Die Mutter habe das gesehen, Blut sei in der Küche herumgespritzt. „Abendessen bitte, nicht die Butter vergessen“, verlangt Araun. Also zum nächsten Fenster, dem mit der Küchenszene. QR-Code mit dem Handy scannen, draufhalten. Tatsächlich, ein Mann ohne Kopf sticht horrormäßig mit seinen drei Armen auf einen am Boden Liegenden (Gerald Fiedler) ein.

Die Theater Ingolstadt und Augsburg zeigen „Ein Flanellnachthemd“

Bühne mit Plüschvorhängen war gestern, Kasse mit strengen Kontrolleurinnen auch. Bei der Premiere von „Ein Flanellnachthemd“ des Stadttheaters Ingolstadt und des Staatstheaters Augsburgs im Alten Rockcafé herrscht freier Eintritt. Es wird auch nicht in Theatersesseln gelümmelt und niemand mundgerecht berieselt. Die etwa 20 Gäste der Premiere laufen mit ihren Handykameras durch den früheren Schankraum des Rockcafés, bleiben vor den von der Decke hängenden A1-Plakaten mit Fenster stehen und tippen in ihren Handys herum. Ein Barcode muss gescannt werden, das geht schnell, steht alles auf dem Plakat. Dann zulassen, dass die Software hinter dem eingeblendeten Link die Darstellung starten darf. Kopfhörer nicht vergessen, sonst plärrt der nölende Araun durchs Handymikrofon nach draußen und stört die anderen etwa 20 Premierengäste des Abends.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen