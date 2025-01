60 Minuten Live-Interview mit der Künstlerin Jana Schwindel

Die Augsburger Künstlerin Jana Schwindel arbeitet mit Papier. Sie selbst sagt, dass ihre Arbeiten sich irgendwo im Spannungsfeld von Technik, Kultur und Natur bewegen, inmitten dieser immer komplexer werdenden Welt. Gleichzeitig hat Schwindel, Jahrgang 1991, auch eine ehrenamtliche Tätigkeit aufgenommen: Seit einem Jahr ist sie erste Vorsitzende der Künstlervereinigung „Die Ecke“. Der Verein ist gerade dabei zu schauen, wie es mit den Galerienräumen am Elias-Holl-Platz weitergeht. Denn nach fünf Jahren hat Galerist Cyprian Brenner die Zusammenarbeit aufgekündigt. An Themen wird es also nicht mangeln, wenn die Künstlerin Jana Schwindel zum Live-Interview in die Räume der AZ-Heimatwelt (Maximilianstraße 3 in Augsburg). Dort findet dann am Donnerstag, 30. Januar, um 18 Uhr unsere nächste Veranstaltung in der Reihe „60 Minuten mit...“ statt. Das Gespräch führt Richard Mayr, Leiter der Kultur- und Journalredaktion der Augsburger Allgemeine.

Schwindel hat an der Universität Augsburg Kunst- und Kulturgeschichte studiert. Sie arbeitet nicht nur als Künstlerin, sondern hat es als Kunsthistorikerin auch gelernt, mit einem wissenschaftlichen Interesse von außen auf die Kunst zu blicken. Nach dem Studium hat sie auch noch am H2 - Zentrum für Gegenwartskunst volontiert und den Museumsbetrieb von innen kennengelernt. Und nun engagiert sie sich in vergleichsweise jungen Jahren an führender Position ehrenamtlich. Wie passt eigentlich alles zusammen, wollen wir von ihr im Gespräch wissen? Wie viel Zeit bleibt ihr da noch für die eigene Arbeit? Und natürlich auch: Wie geht es mit der Ecke-Künstlervereinigung weiter? Tickets für das Live-Interview gibt es über das Ticket-Portal Reservix oder vor Ort in der AZ-Heimatwelt.