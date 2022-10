63. Kunstförderpreis der Stadt Augsburg: Das sind die sieben Preisträger 2022

Die Gewinner des Kunstförderpreises 2022 der Stadt Augsburg stehen fest – in den Sparten Architektur, Ballett, Design, Literatur, Musik und Schauspiel.

Die Gewinner und Gewinnerinnen des 63. Kunstförderpreises der Stadt Augsburg stehen fest. In diesem Jahr hätten die Fachjurys in sechs Kategorien sieben junge Preisträgerinnen und Preisträger ausgewählt, das teilt die Stadt Augsburg mit. Das Gesamtpreisgeld beträgt 21.000 Euro. Bei einer feierlichen Preisübergabe im Goldenen Saal des Rathauses, am 1. Dezember, sollen die ausgezeichneten Talente mit dem Kunstförderpreis geehrt werden.

39 Bewerbungen für den Augsburger Kunstförderpreis

Kulturreferent Jürgen K. Enninger erklärt in einer Mitteilung zum Preis: "Die Impulse, die von der jungen Kreativszene in Augsburg ausgehen, durchdringen unterschiedlichste Lebensbereiche und schaffen, weit über Kunstkreise hinaus, einen Mehrwert für die Stadtgesellschaft. Mit dem Kunstförderpreis möchten wir diese Impulse frühzeitig wahrnehmen und wertschätzen, um jungen Kunstschaffenden bei der Entfaltung ihrer Talente zusätzlichen Auftrieb zu geben."

2022 seien insgesamt 39 Bewerbungen für den Kunstförderpreis zugelassen worden. Sieben davon wurden durch die Fachjurys ausgewählt und durch den Kulturausschuss als Preisträgerinnen und Preisträger bestätigt. Die ausgezeichneten Künstlerinnen und Künstler kommen aus den Bereichen Architektur, Ballett, Design, Literatur, Musik und Schauspiel. In der Sparte Musik werden zwei Talente aus dem Bereich Instrumental geehrt. Auf eine Auszeichnung in der Sparte Bildende Kunst werde in diesem Jahr verzichtet, erklärt die Stadt. Die Preisträgerin in der Sparte Ballett erhält zugleich den Maureen-Denman-Preis.

Das sind die Gewinner des Augsburger Kunstförderpreises 2022

63. Kunstförderpreis der Stadt Augsburg

Fachbereich Architektur: Jacob David Lettl

Lesen Sie dazu auch

Fachbereich Ballett und Maureen-Denman-Preis: Julie Raiss

Fachbereich Design: Franziska Hauber

Fachbereich Literatur: Alexander Pautz

Fachbereich Musik (Instrumental): Bettina Aust (Klarinette) und Lea Maria Löffler (Harfe)

Fachbereich Schauspiel: Elisabeth Nittka

Öffentliche Preisverleihung im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses

Die Verleihung des 63. Kunstförderpreises der Stadt Augsburg findet am Donnerstag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr im Goldenen Saal des Rathauses statt. Bei der Urkundenübergabe soll das Publikum Einblicke in das Schaffen der Preisträgerinnen und Preisträger bekommen. Die dort gezeigten Filmporträts, zusammen mit einer Broschüre über die Gewinner, sollen im Anschluss auch auf der Homepage der Stadt Augsburg präsentiert werden.

Für den 63. Kunstförderpreis der Stadt Augsburg bewerben konnten sich bis Ende Mai 2022 Künstlerinnen und Künstler, die ihren Wohnsitz seit mindestens drei Jahren im Raum Augsburg haben oder hier geboren sind und die die Altersgrenze in ihrem Fachbereich erfüllen. Bewerbungsbeginn für den 64. Kunstförderpreis der Stadt ist Anfang Mai 2023. Informationen dazu gibt es unter augsburg.de/kunstfoerderpreis. (AZ)