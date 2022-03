Augsburg

18:22 Uhr

Auch das Staatstheater Augsburg reagiert auf den Krieg in der Ukraine

In die Inszenierung von „Moskau, Tscherjomuschki“ brachten Mitglieder des Staatstheaters auch Persönliches mit ein.

Plus Intendant André Bücker über die Hintergründe der Absetzung von "Moskau, Tscherjomuschki" vom Spielplan – und geplanten Veranstaltungen, die auf den Krieg in der Ukraine reagieren.

Von Stefan Dosch

Die Ankündigung des Staatstheaters Augsburg, die anstehenden Vorstellungen der musikalischen Satire „Moskau, Tscherjomuschki“ von Dmitri Schostakowitsch aus dem Spielplan zu nehmen, scheint sich einzureihen in immer dichter hagelnde Folgen von Protest-Absagen westlicher Kulturinstitutionen an russische Künstler und Kunstunternehmungen, die in Verbindung mit der Staatsführung Russlands gesehen werden – jenem Land, das seit nunmehr einer Woche einen offenen Krieg gegen die Ukraine führt.

