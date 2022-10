Auf Spurensuche: Bayerische Kammerphilharmonie startet neue Saison

In der Spielzeit 2022/23 begibt sich die Bayerische Kammerphilharmonie auf Spurensuche: Sie erkundet das Werk eines wichtigen jüdischen Künstlers der Augsburger Geschichte.

Gut drei Jahrzehnte Musik, im Namen der Klassik – so viel Geschichte steckt schon im musikalischen Lebenslauf der Bayerischen Kammerphilharmonie. Aber die jüngsten beiden Jahre? Waren geplagt von Konzertverschiebungen, Ausweichspielstätten, Lockdowns – Generalpausen in der Pandemie. Doch am Ende der Saison blieb für den Geschäftsführer des Orchesters, Bratschist Valentin Holub, trotzdem das Fazit: „Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir diese Zeit als Ensemble bisher so unbeschadet überstanden haben.“ Videoproduktionen, Social-Media-Nachrichten, Newsletter-Grüße, so hielt das Kammerorchester Kontakt zum Publikum seiner Augsburger Konzerte. Bis die Rückkehr auf die Bühne wieder möglich wurde. „Und deshalb ist vor allem die nächste Saison besonders spannend“, sagt Holub. „Wie stabil ist die Lage jetzt?“ Stabil ist jedenfalls die Liebe des Orchesters für selten Gehörtes. In der 19. Konzertsaison der Kammerphilharmonie, Spielzeit 2022/23, folgt das Programm dem Motto: „Un-er-hört“.

Die Kammerphilharmonie stellt das Erbe des Paul Ben Haim vor

Die Kammerphilharmonie widmet ihr Jahr 2022 der Erinnerung – an den Komponisten Paul Ben- Haim. „Das ist eine echte Augsburger Geschichte“, erklärt Holub. Ben Haim war ein Münchner, der als Kapellmeister Ende der 20er-Jahre in Augsburg dirigierte. 1931 musste er die Stadt aber verlassen, wohl weil er von seinem Posten gedrängt und vertrieben wurde. Paul Frankenburger – so sein Name bei Geburt – war Jude. Rechtzeitig gelang ihm zu NS-Zeiten noch die Flucht ins Exil nach Palästina. Holub erzählt, er habe sich in Ben- Haims Werke vertieft. Wie die Musik klingt, die der Komponist geschaffen hat, kann das Augsburger Publikum bei einem Geburtstagskonzert „Spurensuche – 125 Jahre Paul Ben-Haim“ nun am 23. Oktober, um 18 Uhr, in der Augsburger Synagoge erfahren. Da klingen orientalische Noten, sephardische, so viel verrät Holub schon. „Er hat seinen Stil so entwickelt, dass er nie seine Wurzeln verleugnet hat.“ In Augsburg erinnert ein Straßenname an Ben-Haim, und nun die Bayerische Kammerphilharmonie.

Mozarts Geburtstag feiert die Bayerische Kammerphilharmonie auch 2022

Bei einem Adventskonzert am 4. Dezember, 18 Uhr, im Kleinen Goldenen Saal, dreht sich das Programm dann um familiäre Bande: „Väter & Söhne“. Der Abend widmet sich Bach Vater und Bachs Söhnen, Johann Sebastian, Georg Philipp, Carl Philipp, sprich Barock bis Frühklassik. Mit im Programm: der Ohrwurm der „Badinerie“ aus Vater Bachs h-Moll-Suite. Der Clou dabei, auch auf der Bühne soll ein Vater-Sohn-Duo spielen. Solist ist der renommierte Querflötist András Adorján. Gabriel Adorján, sein Sohn, spielt dazu die Solovioline und führt als Konzertmeister das Orchester an.

Von der Familie zur Tradition: Am 22. Januar feiert die Kammerphilharmonie einmal mehr den Geburtstag des Wolfgang Amadeus Mozart. Im Kleinen Goldenen Saal stellen die Musiker das Genie in eine Reihe mit Komponisten seiner Zeit. Joseph Haydn klingt an, aber auch Carl Friedrich Abel (ein Meister, bei dem sich Mozart einige Tricks abgeguckt haben soll), bevor Mozarts Sinfonie Nr. 25 den Abend beschließt. Musikalischer Gast ist hierbei Jens Peter Maintz, Solo-Cellist des Lucerne Festival Orchestra. „’Unerhört’, dem Motto müssen wir gerecht werden“, erklärt Holub. „Das Spannende ist, Mozart einzuordnen in den Kontext der Zeit.“ Diese Verneigung für Mozart soll im Konzert am 19. Mai 2023 noch ein wenig nachklingen. Da singt Tenor Mauro Peter aus der Schweiz Arien aus „Don Giovanni“ und „Zauberflöte“.

Auch ein Kinderkonzert plant die Kammerphilharmonie in Augsburg

Eine Rechnung macht die Kammerphilharmonie am 12. März im Kleinen Goldenen Saal auf: „2 x 8“ heißt das Konzert, bei dem Kammerorchestermitglieder zum Oktett zusammenfinden sollen. Max Bruch hat sein Werk für Acht 1920, nur sieben Monate vor seinem Tod verfasst und es mutet fast spätromantisch an. Den nordischen Gegenpol setzt ein Oktett des Norwegers Johan Severin Svendsen, einem Freund von Edvard Grieg.

Lesen Sie dazu auch

Bis in den Sommer 2023 reicht der Ausblick der Kammerphilharmonie, und verspricht am 9. Juli Flair aus den „Goldenen Zwanzigern“. Da soll Gershwin swingen, auch Kurt Weill. Durch das Programm führt der Münchner Daniel Röhn, sowohl als Solist an der Geige wie auch als Moderator.

Info: Alle Infos unter www.kammerphilharmonie.de. Ein Konzert mit Werken von Paul Ben-Haim gibt das Ensemble am 22. Oktober, 18 Uhr, in der Kirche Herz Mariä in Diedorf.