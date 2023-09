Augsburg

Auftakt zu viert in goldener Kulisse: Das Festival Mozart@Augsburg startet

Plus Das Festival Mozart@Augsburg feiert seine Eröffnung mit Kammermusik in Quartett-Formation – und kleinen, spontanen Programmänderungen mit Klasse.

Vier Musiker, drei Werke, zwei Änderungen im Programm – einen Auftakt mit Überraschungen hat das Festival Mozart@Augsburg erlebt. Diese Konzertreihe ist so etwas wie der Kontrapunkt zum städtischen Mozartfest, ein kleines Festival, das der Hamburger Konzertpianist Sebastian Knauer organisiert, dafür gewinnt er immer wieder Stars und Talente aus seinem weltweiten Freundesnetzwerk. Das erste von sechs Konzerten in diesem Jahr gestaltet er selbst mit, in Begleitung dreier weiterer Männer: Klavierquartette stehen auf dem Programm. Brahms und Mozart vor nobler Kulisse, edle, komplex schillernde Kammermusikklänge im Kleinen Goldenen Saal.

Um den Vorwurf des Etikettenschwindels zu vermeiden, stellt der Festivalchef zuerst den Cellisten des Abends vor. Kurzer Deut zum Kollegen auf der Bühne: "Wie Sie sehen, das ist nicht Daniel Müller-Schott." Ein Lacher geht durchs Publikum – aber im ersten Moment auch ein Bedauern. Der renommierte Cellist Müller-Schott, der hier hätte spielen sollen, lässt sich entschuldigen. Ein "striktes Spielverbot" habe ihm der Arzt erteilt, Mittelohrentzündung. Sehr spontan ist für ihn ein Einwechselspieler aus London eingeflogen: Thomas Carroll, geboren in Wales, Professor für Violoncello am Royal College of Music. Ein starker Ersatz, ein passendes Puzzlestück für das Quartett. Gemeinsam mit dem Deutsch-Briten Jack Liebeck an der Geige und dem Franzosen Philip Dukes an der Viola und dem Festivalchef hat er bis kurz vor Konzertbeginn im Saal geprobt.

