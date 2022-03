Augsburger Friedensgespräche: Was lehrt uns die Pandemie?

Trotz Lockdowns, Triage, Querdenker-Demos: Der Soziologe Armin Nassehi sieht keine Bedrohung der Demokratie.

Gesellschaften passen ihr Verhalten nicht Plänen und Konzepten an. Selbst wenn die Anti-Corona-Politik der letzten zwei Jahre ausschließlich von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen statt von Politikern entschieden worden wäre, wäre es nicht besser gelaufen. Denn Gesellschaften sind träge, sie leben nicht nach kognitiven Regeln, sondern nach habituellen.

Der das sagt, muss es wissen – Armin Nassehi ist einer der einflussreichsten Soziologen Deutschlands. Er beriet die nordrhein-westfälische Landesregierung in Sachen Corona und wirkte als Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina an höchster Stelle an Ad-hoc-Empfehlungen für die Regierung zur Bewältigung der Pandemie mit.

Bei den Augsburger Friedensgesprächen diskutierte er im Goldenen Saal mit der Virologin Ulrike Protzer unter Moderation der Journalistin des Bayerischen Rundfunks, Birgit Frank, Behäbigkeit und Brüche menschlicher Gesellschaften in Zeiten der Pandemie.

Soziologe Armin Nassehi: "Systeme sind eben träge"

Sichtbar sei das auch beim kleinsten Koalitionspartner der Ampel. Weil die FDP die Finanz- und Wirtschaftspolitik derzeit nicht nach ihrem Programm besetzen kann, sucht sie sich ein derzeit freies Feld zur exklusiven Positionierung: die Maskenpflicht. Obwohl wissenschaftlich klar ist, dass die Maske, an die sich die Menschen zudem weitgehend gewöhnt haben, das einfachste und wirksamste Mittel gegen die Pandemie ist, entscheidet sich die FDP für Abgrenzung und Aufmerksamkeitsökonomie. Eine Logik der Politik. „Obwohl es vernünftig wäre, anders zu entscheiden, und alles zu verlängern, passiert das nicht. Systeme sind eben träge“, erklärt Nassehi.

Aus diesem Grund sind Wissenschaftler allein auch keine Lösung. Denn Politik und Menschen verhalten sich gegenwartsorientiert. „Wir wissen, wir sollten zum Beispiel Gesundheitsprävention betreiben, aber wir tun es nicht. So ist es auch in sozialen Systemen. Wir haben im zweiten Corona-Sommer die gleichen Fehler gemacht wie im ersten, und im Herbst standen die Zahlen für die Intensivbetten wieder auf Rot.“ Sozialpsychologisch sieht er wenig Chancen auf langfristige Lernprozesse. Möglicherweise sei es – auch im Hinblick auf die soziale und politische Stimmung im Land –zielführender zu akzeptieren, dass in komplexen Gesellschaften extreme Krisen wie Pandemie und Krieg nicht störungsfrei zu managen seien. „Vielleicht sollten wir uns daran in einem gemeinsamen öffentlichen Prozess gewöhnen“, schlägt der Soziologe vor.

Regionale Autonomie wird in Zukunft erforderlich sein

Eine Spaltung der Gesellschaft oder gar Bedrohung der Demokratie kann er – entgegen der aufgeregten Medien- und Straßendebatten – nicht erkennen. „Durch die Dauerberichterstattung gab es einen Bruch in der veröffentlichten Meinung, also in den Medien. Aber was die Politik angeht, war sie immerzu durch Diskurse, Parlamente, Medien und öffentliche Meinung reguliert. Es gab keinen Bruch. In Krisenzeiten nicht durchregieren zu können, ist der Preis der Komplexität unseres Systems, aber auch der Vorteil der Demokratie.“ Nach dem Ende des Ukrainekriegs werde aber auch die Weltsymmetrie eine andere sein, Globalisierung könne keine Selbstverständlichkeit mehr sein: „In Zukunft müssen wir mehr regionale Autonomie und wirtschaftliche Unabhängigkeit aufbauen.“

Die guten Nachrichten kamen von Virologin Protzer: Für die bevorstehenden nächsten Corona-Wellen seien wir gut gerüstet. „Immerhin hat fast jeder bis dahin Bekanntschaft mit dem Virus selbst oder mit seiner Hülle im Impfstoff gemacht. Manche sogar beides. Wir werden mit dem Virus leben können“, erklärt Protzer.