Augsburg

29.01.2024

Augsburger Philharmoniker spielen Videospiel-Musik

Plus Zum zweiten Mal heißt es "Game Music in Concert". Dem Publikum im voll besetzten Kongress am Park sieht man das deutlich an.

Von Sebastian Kraus Artikel anhören Shape

Das Publikum im voll besetzten Kongress am Park unterschied sich am Sonntagabend deutlich von dem, das sonst zu den klassischen Sinfoniekonzerten kommt. Und der Grund dafür war einfach: Auf dem Programm stand "Game Music in Concert". Also fanden sich neben dem Philharmoniker-Stammpublikum bei der zweiten Ausgabe dieses Formats zum Beispiel auch Eltern ein, die ihren Kindern Vorträge zu übermäßigem Bildschirmkonsum halten, nur um später selbst heimlich die alte Nintendokonsole anzuschließen. In den Reihen fanden sich auch noch der elterlichen Wohnung entwachsene Kinder, in deren WGs niemand den Zockenden nach acht Stunden vor dem PC den Strom abdreht. Für die Daheimgebliebenen unter Letzteren haben die Augsburger Philharmoniker ihr Konzert auch auf der Streaming-Plattform Twitch live übertragen, als ein virtuelles Computerspiel-Woodstock, auf dem sonst ein Millionenpublikum professionellen Gamern beim Zocken zusieht.

Doch ein gut hundertköpfiges Ensemble live zu erleben, da kann kein Stream mithalten, sind die Kopfhörer auch noch so teuer. Und mit dem nervtötenden 8-Bit-Gedudel aus den zweidimensionalen, pixeligen Retrospielen aus den frühen Neunzigern, die vor und nach dem Konzert begeistert im Foyer gezockt werden, haben die Scores der Spiele des Konzertprogramms rein gar nichts zu tun. Bild- und Klangwelten entsprechen der Opulenz einer millionenschweren Hollywood-Produktion, deren fehlende Bescheidenheit mit einer Extraportion Dramatik aufgewogen wird.

