Augsburg

vor 26 Min.

Augsburger Sängerin Eva Gold will mit QR-Code-Aktion mehr Liebe verbreiten

Plus Die Musikerin Eva Gold aus Augsburg findet, dass die Menschen derzeit zu garstig zueinander sind. Deshalb hat sie „#morelove“ ins Leben gerufen. Was dahinter steckt.

Von Sebastian Kraus

Vor 54 Jahren traten die Beatles in der ersten weltweit ausgestrahlten Live-Fernsehproduktion auf und brachten den Erdbewohnern eine psychedelisch-bunte Botschaft mit: Alles, was ihr braucht, ist Liebe. In den Jahrzehnten zwischen dem unbeschwerten Sommer 1967 und dem in mancherlei Hinsicht ungemütlichen Winter 2021 scheint diese Botschaft ein wenig in Vergessenheit geraten zu sein. Der Ton ist rau, in den Kommentarspalten im Netz und an der Supermarktkasse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen