Augsburg

vor 2 Min.

Augsburger Staatsbibliothek erhält bedeutende Musiknoten

Plus Zwei historische Notensammlungen wechseln in Augsburg ihren Besitzer. Sie werden von der Stadtbücherei in die Staatsbibliothek gebracht. Was sie über die Vergangenheit verraten.

Von Renate Baumiller-Guggenberger

Zwischen den säuberlich etikettierten Notensammlungen, die am Donnerstagvormittag im Beisein von Bildungsreferentin Martina Wild in der Staatsbibliothek ihre Besitzer wechselten, zog ein erkennbar um 1900 herum aufgenommenes Foto die Aufmerksamkeit auf sich. Vermutlich im Siebentischwald aufgenommen, ist darauf eine rund 30-köpfige Gruppe von Männern, gruppiert um eine Frau im Zentrum, mit teils heute nicht mehr verwendeten Gitarren zu sehen: der damalige „Guitarre-Club Augsburg“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen