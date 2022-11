Augsburg

Aus Kirsche, Kastanie, Zwetschge: Klaus Hacks Werke in der Galerie Cyprian Brenner

Plus Der Bildhauer und Holzschneider Klaus Hack stellt in der Galerie Brenner aus. Der Geist und das Auge sind da bei der Betrachtung beglückend beschäftigt.

Von Rüdiger Heinze

Seine beeindruckenden Arbeiten zeigte der 1966 in Bayreuth geborene Bildhauer, Holzschneider und Zeichner Klaus Hack schon mehrfach in Augsburg: in der einstigen Galerie Oberländer, in der bilanzierenden letzten "Nationale der Zeichnung" 2001 im Zeughaus sowie im Kunstverein. Und jedes Mal stellte sich Faszination darüber ein, wie ein Künstler aus dem Formenvokabular der Kunstgeschichte schöpft, auch außereuropäisch spirituelle Themen aufgreift – und doch bei allem Anspielungsreichtum die Deutung seiner Werke offenlässt, mögliche Absichten zurückhält, also jenen Geist nicht feilbietet, den seine Skulpturen, Reliefs, Druckstöcke, Holzschnitte und Mischtechniken atmen.

