Galaktische Musik: Augsburger Gitarrist veröffentlicht neue CD

Exklusiv Der Augsburger Gitarrist Dimitri Lavrentiev hat ein neues Album herausgebracht. Der Dozent am Leopold-Mozart-Zentrum in Augsburg liebt Klassik und Rock. Wie seine neue CD entstand.

Künstlerinnen und Künstler haben es in diesen Zeiten nicht leicht. Denn das, was sie richtig gut können, können sie nur begrenzt zeigen. So ging es auch Dimitri Lavrentiev, der am Leopold-Mozart-Zentrum Augsburg klassische Gitarre lehrt. Jüngst wollte er in seiner russischen Heimat ein Konzert geben. Es wurde wegen Corona abgesagt, der Gitarrist flog trotzdem nach Russland, um seine Familie zu besuchen - und nahm ein Youtube-Video auf. Wie viele andere Künstler auch suchte Lavrentiev nach Wegen, das, was er kann, auf andere Weise einzusetzen. „Die Gitarre ist mein Leben! Ich wollte mich nicht unterkriegen lassen“, sagt er.

So entstanden die CD „Trip to Mars“ und die zwei Notenhefte „Modern Guitar Music I und II“ mit eigenen Kompositionen. Die hat er zum Teil schon in seinen Konzerten gespielt, doch nicht alle seine Stücke hatte er bisher aufgeschrieben. Das hat er nun nachgeholt. Mit „Trip to Mars“ knüpft der Gitarrist an seine, neben der Klassik zweite Liebe an: die Rockmusik. Die Stücke sind mit der Westerngitarre gespielt. „Für mich war das ein neuer Weg, meine Ideen auszudrücken“, sagt er. Lavrentiev nutzte die vielen Möglichkeiten der Westerngitarre, um, wie er sagt, „neue Stimmungen zu kreieren und Landschaften entstehen zu lassen“. Zu jedem der 13 Stücke auf der CD hat Lavrentiev eine Geschichte zu erzählen. Wie ein roter Faden durchzieht diese Musik eine positive Grundhaltung. Das Stück „New Day“ etwa sei für ihn eine „Hymne an die Natur, die uns die Chance gibt, jeden Tag neu anzufangen“.

Augsburger Gitarrist wird viel gestreamt

Was den Gitarristen überrascht, ist, dass sein Stück „Zeitberg“ viel gestreamt werde. Weil es Tränen der Rührung hervorbringt? „Ich dachte da an einen Felsen am Ufer, wie ich da stehe und in die Weite blicke, in einen sich öffnenden Raum für die Fantasie“. Lavrentiev weiß natürlich, dass die Musik bei jedem, der sie hört, auch andere Bilder hervorruft. Der Impuls für das Stück „Rain“ sei ihm an einem verregneten Nachmittag im Korsika-Urlaub mit seiner Familie gekommen. Menschenleer sei der Strand gewesen. „Eine wunderbare Stimmung“, die er mit seiner Komposition nachempfunden hat.

Die Schönheit des Alltäglichen entdecken, das schätzen, was das Leben einem schenkt, solche Gedanken hat Dimitri Lavrentiev in seine Musik eingewoben. Wer das weiß, wird die CD anders hören. In „Trip to Mars“, wonach die CD benannt ist, lädt er ein, staunend in den nächtlichen Sternenhimmel zu schauen, auch um zu begreifen, wie der Mensch in den Kosmos, in die Welt eingebunden ist. Auch für die nächsten Monate hat der Gitarrist Pläne. So will er weitere Noten für Gitarre solo, für Duo und Trio schreiben. Am 22. Januar, so ist es mal geplant, will er im Parktheater sein Neujahrskonzert geben, bei dem manches aus der CD zu hören sein wird.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch