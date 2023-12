Ballettkoffer des Staatstheaters: Charlie Chaplin bringt Kinder zum Tanzen

Mit dem bekannten Komiker will das Augsburger Staatstheater Schülerinnen und Schüler für das Ballett begeistern. Das gelingt – dank engagierter Theaterpädagogen.

Zwei Balletttänzerinnen, gekleidet im Frack, mit Gehstock und Hut ausgestattet, fegen über den schlichten Boden der Alten Turnhalle im Gymnasium Maria Stern. Sie sind sogenannte Tramps – Vagabunden – und verkörpern den wohl größten Komiker, den die Welt je gesehen hat: Charlie Chaplin. Im Hintergrund spult die Leinwand Stationen aus Chaplins Leben ab, die Freiheitsstatue aus New York ist da zu sehen, die Stadt, in der dem Schauspieler einst der Durchbruch gelang, oder ein Schiff auf der Überfahrt nach Europa nach seiner Ausweisung aus den USA als vermeintlicher Kommunist. Und im Vordergrund sitzen die Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse des Gymnasiums Maria Stern – und warten darauf, selbst Teil des Geschehens zu werden.

Das Staatstheater Augsburg zieht im Rahmen seiner Theatervermittlung mit dem Ballettkoffer "Charlie" durch Schulen in Augsburg und Umgebung. Die Premiere fand nun im Gymnasium Maria Stern statt. Auf die gut 15-minütige Choreografie der Tänzerinnen, die an den Tanztheaterabend "Charlie" des Augsburger Chefchoreografen Ricardo Fernando angelehnt und mit Filmsequenzen und Erinnerungen Chaplins unterlegt ist, folgt die Reflexion mit den Schülerinnen und Schülern: Was hat ihnen besonders gefallen, welche Elemente der Darbietung sind in Erinnerung geblieben? Anschließend schwingen die Kinder selbst das Tanzbein. In einem Workshop lernen sie Grundpositionen des Balletts und setzen sie am Ende in einer gemeinsamen Choreografie mit Gehstock und Hut um – ganz im Sinne von Chaplin.

Theaterpädagogin des Staatstheaters Augsburg will Schüler zum Tanz bringen

"Wir wollen Schulen bewegen", sagt Theaterpädagogin Nicoletta Kindermann, die für die Gesamtleitung und Moderation der Veranstaltungen zuständig ist. "Viele Schülerinnen und Schüler haben kein Verhältnis mehr zum Tanzen. Das wollen wir ändern." Aber warum braucht es dafür ausgerechnet Charlie Chaplin? Der Mann, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Stummfilmen wie "Seifenkistenrennen in Venice" oder seiner Hitler-Persiflage "Der große Diktator" zur Legende wurde. Auf die Rückfrage von Kindermann, wer von den Schülern denn noch Chaplin kenne, melden sich nur wenige. Kindermann ist trotzdem überzeugt: "Chaplins Filme haben eine große Körperlichkeit. Die Leichtfüßigkeit, Eleganz und Ästhetik der Stummfilme bieten an, diese als Ballett aufzuführen."

Und die Schülerinnen und Schüler vom Gymnasium Maria Stern bringt die Choreografie zum Lachen. Wenn die beiden Tänzerinnen Johanna Drüszler und Christiane Kuck sich in einer Boxszene mit den Fäusten um die Ohren hauen und Kindermann als Schiedsrichterin dazwischengeht. Oder bei der scheinbar wilden Polizeiverfolgung durch die Turnhalle. Der Komiker Chaplin bekam 1972 in hohem Alter noch den Oscar für sein Lebenswerk. Mit dieser Szene endet auch die Choreografie der Profitänzerinnen. Einen Preis hätten sich die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Maria Stern nach ihrer Einsatzbereitschaft aber ebenfalls verdient.

Die Boxszene brachte Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Maria Stern zum Lachen. Foto: Silvio Wyszengrad



Denn Ballett ist nicht leicht, es erfordere ein hohes Maß an Disziplin, Dehnbarkeit und eine gerade Körperhaltung, sagt Kindermann. Die Siebtklässler jedenfalls haben Freude an der Herausforderung. Sie probieren sich mit Geduld in den Grundpositionen des Balletts und setzen am Ende die im Workshop erlernten Bewegungen in einer eigenen Chaplin-Choreografie um. "Es ist schön, zu sehen, mit welcher Körperhaltung die Schülerinnen und Schüler aus den Workshops herausgehen", sagt auch Thea Hiernickel, die als Assistentin an der Realisierung mitwirkt und selbst Ballett macht.

In den kommenden Monaten gehen die Theatervermittler mit ihrem Ballettkoffer an weitere Schulen. Auf der Liste stehen das Gymnasium Königsbrunn, die Feuerwache Süd und die Realschulen in Meitingen und Neusäß. Und "Charlie" ist nicht das einzige Ballett-Stück der Pädagoginnen. Parallel setzen sie "Schattierungen" als Choreografie und Workshop an der Realschule Neusäß, der Hans-Adlhoch-Schule und der Bert-Brecht-Realschule um. "Uns ist wichtig, unterschiedliche Schulformen miteinzubeziehen", sagt Kindermann. Möglichst vielen Kindern und Jugendlichen solle so ein Zugang zum Tanz ermöglicht werden.