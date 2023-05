Bei der Langen Kunstnacht geht es hoch hinaus

Mit über 200 Veranstaltungen der Kulturszene verspricht das Kulturamt für den 24. Juni eine krachende Party – auch an ungewöhnlichen Orten.

Unter dem Motto „Hoch hinaus“ stellten Kulturamtsleiterin Elke Seidel und die künstlerische Leiterin Julia Lange das diesjährige Programm der „Langen Kunstnacht“ vor. Los geht’s am 24. Juni um 18 Uhr. Traditionell eröffnen die Augsburger Philharmoniker des Staatstheaters die Nacht mit einem Konzert im Goldenen Saal. Neu ist, dass die Schola des Karl-Kraft-Chores der Augsburger Domsingknaben im Dom mit Gregorianischem Choral und einem Stück von Felix Mendelssohn Bartholdy eine Parallel-Eröffnung präsentiert. Es ist das erste Mal, dass der Dom als Location an der Kunstnacht beteiligt ist.

Insgesamt 200 Veranstaltungen an 50 Orten können besucht, bestaunt und genossen werden. Auch die Maxstraße wird mit einer Draußen-Bühne und Programm bestückt. Im Zentrum der Nacht steht Elias Holl, der in diesem Jahr 450 Jahre alt geworden wäre. Bereits eine Woche zuvor wird das Maximilanmuseum die Holl-Sonderausstellung eröffnet haben, die in dieser Nacht mit dem Generalticket der Kunstnacht zugänglich sein wird.

Die Orte sind mit Elias Holls Schaffen und Leben verbunden

Ein Blick vom 34. Stock des Hotelturms, Lieder über die „Bavarian Higlands“, Jazzklassiker und vor allem Chorkonzerte – das 60-seitige kleinformatige Programmheft listet die je 30 Minuten dauernden Acts nach Uhrzeiten strukturiert auf. Inhaltlich oder über den Aufführungsort sind Literatur, Klassik, Pop, Tanztheater, Artistik, Straßentheater, mit Holls Schaffen, Leben und Träumen verbunden.

Ungewöhnlicher Ort ist die von Holl 1609 gebaute Stadtmetzg. Über den Seiteneingang geht es in den Lichthof, wo bis zu 50 Besucherinnen und Besucher an diesem Abend das Jodeln lernen können. Mit der Musikethnologin Evi Heigl von der Volksmusikberatungsstelle geht es vierstimmig hoch hinauf. Im Anschluss gibt’s ein Alphornkonzert. Nicht irgendeines, sondern eines von Ulrike Tusch, mit einer laut Programmheft „kombinierten Wind-Klang-Installation“. Wer will, geht anschließend schnell hoch zum Fronhof, zur luftartistischen Show mit Vertikal- und Schwungseil von Julia Knaust aus Berlin und bleibt dann noch für den clownesken Balanceakt auf dem „Schlappseil“ um 20.15 Uhr.

Zwei Tanz-Performances im Programm der Langen Kunstnacht

Im H2 kommt Gegenwartstanz: „Die Strukturdroge“, eine japanische Butoh-Tanz-Performance. Außerdem gibt es im dortigen Zentrum für Gegenwartskunst Führungen durch die aktuelle Kunstfotografie. Getanzt wird auch im Moritzsaal. Dan Zaboj & Friends zeigen um 21 Uhr „Unvollkommen“, eine poetische Tanzepisode und Hommage an die Verweigerung zur Perfektion. Auch das Wertachbrucker Tor (erbaut 1370), das 1605 von Holl eine Erhöhung und eine Modernisierung erhielt, wird geöffnet sein.

Die Schreinerinnung bietet zweimal exklusive Führungen über die steilen Treppen an. Frühzeitiges Erscheinen ist geraten, denn die Führungen sind auf acht Personen beschränkt. Wer hier nicht reinkommt, kann auch ab 19 Uhr stündlich den eindrucksvollen Dachboden des Zeughauses besichtigen, der exklusiv für die Kunstnacht geöffnet wird. Er ist original erhalten, viergeschossig und wurde von Elias Holl – wie das gesamte Zeughaus – 1607 fertiggestellt.

Wer nicht mit Leuchtmarker und Programmheft unterwegs sein will, besorgt sich online den intelligenten „Nachtplaner“ fürs Handy.

Tickets für die Langen Kunstnacht kosten 16 Euro im Vorverkauf in der Bürgerinformation oder online unter langekunstnacht.de. An den Abendkassen kostet das Ticket, das zum Eintritt in alle Veranstaltungen außer dem Eröffnungskonzert der Philharmoniker berechtigt, 18 Euro.