Augsburg

18:10 Uhr

Bei Tetris klatschen alle mit: Augsburger Philharmoniker spielen Videospielmusik

Game Music in Concert: Die Augsburger Philharmoniker bespielen den Kongress am Park.

Plus Konzert für Zocker und Zockerinnen: Die Augsburger Philharmoniker spielen im Kongress am Park Videospiel-Melodien von "Anno 1701" bis "Final Fantasy".

Von Veronika Lintner Artikel anhören Shape

Üblich ist, dass sich Musiker vor Konzerten gründlich warmspielen, dass sie die Finger schon einmal über die Saiten gleiten lassen. Unüblich ist dagegen, dass sich das Publikum vorab warmspielt. Und eben nicht an der Bratsche, sondern an der Konsole. So geschehen im Kongress am Park. Das Staatstheater Augsburg hat hier im Foyer viel Technik für eine Zeitreise installiert: Bereit für das Publikum stehen alte und neue Spielcomputer, Supernintendo, N64, Röhren- und Flachbildschirme. Ein Pärchen sitzt vor einem Mini-PC und spielt, pling, plong, mit Strichlein und Punkten Tennis. 7 zu 4 steht es bei dem Uralt-Spiel von Atari, von 1972. Drei Sofas weiter leisten sich Jugendliche ein „Mariokart“-Rennen, und die Kinder nebenan lassen „Kirby“ – ein kugelrundes, grinsendes, knallrosa Wesen – über eine grüne Video-Landschaft sausen.

