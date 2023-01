Brecht in der Brechtstraße: Was verbindet die Anwohner mit BB?

Plus Zu Bert Brechts 125. Geburtstag, 2023, gehen wir dem Verhältnis zwischen Augsburg und dem Dichter nach. Teil zwei der Serie: Ein Besuch in der Brecht-Straße.

Bert Brecht und Augsburg, Augsburg und Bert Brecht – das Verhältnis wäre einst unter den Status „es ist kompliziert“ gefallen. Zum 125. Geburtstag des Dichters, im Jahr 2023, gehen wir dem jetzigen Beziehungsstatus nach. Endlich alles gut? Nachgefragt bei den Anwohnern der Bert-Brecht-Straße.