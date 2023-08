Eine andere Welt, auf kleinem Raum: Neues vom Netzwerkprojekt "Art X Augsburg"

Feine Miniaturen, starke Farben: Das Netzwerkprojekt "Art X Augsburg" geht in seine vierte Runde, mit Kunstwerken von Anja Güthogg und Reiner Heidorn.

Eine kleine Welt mit dem Zug zum Großen eröffnet sich in der neuen Präsentation der Galerie Augsburg Contemporary. Das Künstlerduo Anja Güthoff und Reiner Heidorn zaubert im intimen Raum an der Gögginger Bergstraße 11 die Schau "Air from another planet". Die Projektgalerie, die mehrere bekannte Kunstveranstalter der Augsburger Region mit Bezug zur Berliner Galerie Zweigstelle immer wieder zusammenführt, hat dabei eine zugleich konträr sich reibende wie auch doch dynamisch sich ergänzende Begegnung ins (kurze) Leben gerufen.

Haare, Federn und Sandkörner konstruiert Anja Güthoff zur Kunst

Anja Güthoff (*1965), Studium an der Fachhochschule Augsburg, mit Schwerpunkt Zeichnung, ist besonders auch durch mehrere renommierte Preise seit Langem im Blickpunkt der Kunstszene. In dieser Schau nun brilliert sie mit Objektkunst. Mit einer Vielzahl von Fundstücken, teils minimalsten Ausmaßes, zaubert sie auf kleinem Raum eine neue, ein andere, ihre Welt. Die unterschiedlichsten Gegenstände ergeben neue, rätselhafte Sinnzusammenhänge.

Ob es sich um Funde aus der Natur wie Würzelchen, Haare, Federn, Sandkörner handelt oder um grellbunte Spielzeugfigürchen, kleine Fantasievögel und schliche Holzspäne, Porzellansplitter – nichts ist mehr banal, scheinbarer wertloser Kitsch ist transponiert in eine köstlich poetische Dimension. Sie kann auch leicht makaber und mysteriös flackern. Ein Dutzend solcher Miniszenen ist da in der Art der Schneegestöber in einer Reihe von Glasstürzen aufgereiht. Einige größere daneben sowie auch Zeichnungen schließen sich an.

In der Ausstellung "Air from another planet" ist auch Anja Güthoffs Werkreihe "Refugien" zu sehen. Foto: Andreas Stucken

Reiner Heidorns Werke leben von expressiven Farben und Formen

Und darauf "anwortet" in dem kleinen Schauraum Reiner Heidorn. Der in Weilheim lebende Künstler (*1966) ist Autodidakt. Diese freie gestalterische Entwicklung führte ihn zu einer eigenen, sehr expressiven Farb- und Formensprache, deren Ausdrucksvermögen sich aber nicht mit grell-heftigem Zugriff äußert. Vielmehr öffnet Reiner Heidorn dem betrachtendem Auge kühle, weit fließende Räume, deren durchweg blau und türkis changierende Tönungen ein Eintauchen suggerieren. Darin ereignen sich skurril vergrößerte Wesen, fratzenhafte hohläugige Antlitze. Sie scheinen den unter Glas fast wispernden Mikroszenarien von Anja Güthoff eine strömende, erlösende Weite anzubieten.

Info: Laufzeit bis 9. September. Geöffnet Freitag und Samstag von 14 Uhr bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung.

