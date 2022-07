Der Sound des Feindes: Nik Nowaks zeigt seine Multimedia-Werke

Plus Der Kunstverein Augsburg zeigt im Holbeinhaus spektakuläre Werke des Multimedia-Künstlers Nik Nowak. Es geht auch um einstige deutsch-deutsche Propaganda.

Ein bitterböser Sinnspruch lautet: Die Musik ist eine Hure. Weil sie auf Geheiß besänftigen und auf Geheiß aufstacheln könne. Beispiele gibt es in der Tat zuhauf. Das Wiegenlied verfehlt seine Wirkung grundsätzlich eben so wenig wie der Bolero, sei es im Konzertsaal, sei es im Doppelbett.